宏福苑｜政府優化租金補助 向業主發4期共30萬元至明年12月 卓永興：非雙重資助

身兼宏福苑火災「緊急支援及募捐工作組」組長的政務司副司長卓永興表示，當局會優化「大埔宏福苑援助基金」的租金補助安排，將向業主發放4期、合共30萬元的租金補助，直至2027年12月，無論業主有否參與「特設銷售計劃」、又或有參與計劃但是否揀到合適單位。

卓永興接受電台訪問時表示，由於得知部分居民及議員反映對原本的安排感到擔心，有業主表示未有參與「特設銷售計劃」，且未能即時取得收購業權的款項，需要更多時間尋找合適單位。當局在聽取意見後，決定「以情為先」為原則優化安排。

卓永興：新安排並非雙重資助

卓永興補充，新安排並非雙重資助，針對部分參加「特設銷售計劃」的業主，如他們選擇的單位在2027年12月後才入伙，當局亦會繼續發放租金補助，直至相關單位轉讓契據起計3個月後，才會停止發放下一期租金補助。

被問及基金財政狀況時，卓永興強調，援助基金絕對足夠應付這方面的開支。當局表示，目前已向業主發放了兩期租金補助，累計涉及金額達3億元。