東九龍線｜綠色集運公開招標採「雙信封制」 中標者須提交固定金額 換專營權及物業發展權

【東九龍線/綠色集體運輸系統/招標】政府今日（17日）正式就東九龍智慧綠色集體運輸系統展開公開招標，截標日期為2027年3月12日。項目建造工程預計於2027年展開，目標在2033年或之前落成通車，預料可惠及沿線逾30萬名居民。今次招標將採用「雙信封制」，全面考慮技術及價格方案，非價格建議及價格建議的比重分別佔六成及四成。獲選投標者須向政府提交一筆固定金額，以換取系統專營權及用地的物業發展權。

全長七公里設九站 連接彩虹至油塘

東九龍項目全長約7公里，涵蓋高架道路段及隧道段，擬設九個車站。行線兩端的終點站為彩虹東站及油塘東站，將分別接駁現有的港鐵彩虹站及油塘站，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及藍田北。

政府發言人指，項目將服務沿線逾30萬居民及基督教聯合醫院等社區設施，除了能顯著提升區內與鐵路網的接駁效率，減少居民受路面交通擠塞影響，亦會設置24小時行人通道及約20組無障礙設施，方便居民來往上落山地區，包括接駁秀茂坪至安達臣道發展區。

批啟德等3幅地發展權作資助

為鼓勵本地、內地及海外投資者參與，項目採用「建設—營運—移交」模式，由中標的專營公司負責融資、設計、建造、營運和維修。政府會透過三幅用地的物業發展權為項目提供財務資助，包括馬游塘車廠用地、啟德第3E區1號及2號用地，以及茶果嶺道用地。

是次招標將採用「雙信封制」進行評審，全面考慮技術及價格方案，非價格建議及價格建議的比重分別佔六成及四成。獲選投標者須向政府提交一筆固定金額，以換取系統專營權及用地的物業發展權。

要求預留延伸至慈雲山及寶林

為保障公共資源運用，政府已制定多項財務管控措施，包括對中標者進行財務審查、要求提供保證金，以及禁止專營公司在系統開通前向股東分發項目產生的紅利。

此外，當局在標書評審中鼓勵投標者於車站設計結合智慧科技，並採用創新建築技術以縮減施工期。同時，政府要求專營公司在設計上作出預留，讓系統具備日後延伸至慈雲山及寶林的可行性。發言人強調，項目在刊憲期間未有收到任何公眾反對，並已於去年八月獲運輸及物流局局長批准，足見項目獲得公眾和社區的廣泛支持。

招標公告詳情

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