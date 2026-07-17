地盤禁煙｜建造商會推八大指引 屢勸不改驅離地盤 舉報者可獲超市禮券

建築地盤全面禁煙規例即日起生效。根據法例，勞工處將建築地盤列為法定禁煙區，違例吸煙者可被定額罰款3,000元。承建商亦有責任確保地盤內無人吸煙，違規者最高可面臨40萬元罰款；若因吸煙構成嚴重火警，涉事東主最高可被罰款300萬元及監禁6個月，僱員亦可被罰15萬元及監禁6個月。香港建造商會聯同八大業界團體推出《建造業工地禁煙實務指引》，配合法例落實。會長廖聖鵬表示，《指引》內容涵蓋訂立禁煙政策、建立管理架構、展示橫額海報、入職培訓、日常會議宣傳、提供戒煙支援講座、設立巡查記錄機制，以及制定違規處理與獎賞機制。

要求工人交出香煙及打火機暫存

廖聖鵬指，巡查次數會按地盤規模及風險而定，例如高危的大廈維修項目，可安排每日上下午巡查。罰則方面，商會將吸煙行為納入現有的前線人員安全記錄記分制度中。若工友因違規被扣滿15分，必須重新接受培訓方可重返地盤。對於屢勸不改的違規者，會被驅離地盤，直至證明成功戒煙才准許復工。

為從源頭堵截，地盤出入口會要求工人交出香煙及打火機暫存，並透過智慧閉路電視系統監察。地盤同時鼓勵舉報機制，舉報違規者的工友可獲超市禮券等象徵性獎勵。針對包庇疑慮，廖聖鵬強調，高級管理層會向前線主管清晰交代僱主所面臨的嚴厲罰則與責任，確保嚴格執法。若有罰款情況，現有懲罰機制亦已釐清承建商與分判商之間的責任分擔。

工會憂無邊界工程惹爭議 促加強公眾宣傳

建造業總工會理事長周思傑表示，自宏福苑大火後，社會對地盤禁煙已有充分討論，絕大部分工友已清楚3000元的定額罰款。不少地盤已在入口設置儲物櫃供工人存放煙具，相信吸煙情況會越來越少。不過，他提醒工友可能忽略了在危險倉庫吸煙引致極大火災，法庭最高可判罰15萬元的嚴重後果。

對於勞工處即日起不設緩衝期作突擊巡查，周思傑認為屬一貫執法，預計初期無可避免會有檢控個案。然而，他對部分無明確界線的街道工程或大廈維修地盤表示關注，因這類工程多以水馬圍封，邊界容易隨工程進度變動，部分物料亦可能存放於街道周邊。若公眾不慎行近有關範圍吸煙，可能會引發是否屬於地盤範圍的爭議，令地盤管理者無辜承擔法律責任。他期望在日後執行過程中能逐步審視及改善，並建議在相關工地外加強對公眾的宣傳及張貼告示。

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