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宏福苑大火假災民騙善款 廚師賣戶口洗黑錢囚11月 上訴刑期得直改判監7個月

社會
更新時間：11:14 2026-07-17 HKT
發佈時間：11:14 2026-07-17 HKT

大埔宏福苑火災奪去逾百人性命，有騙徒趁機冒充災民騙取捐款。32歲男廚師把支付寶戶口提供給騙徒，被用作處理約6.4萬元黑錢，他早前承認洗黑錢罪判囚11個月。他不服判刑，認為刑期過重，今於高等法院提出上訴。暫委法官張潔宜接納原審判刑過重，裁定上訴得直，改判囚7個月。

上訴人湛樹成，早前承認處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，被判囚11個月、罰款4500港元及賠償約2.5萬元予4名騙案事主。

控罪指，他於2025年10月25日與2025年11月31日之間，首尾兩日包括在內，在香港知道或有合理理由相信財產，即Alipay Financial Services（HK）Limited帳戶內一筆共64,886.45港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

案件編號：HCMA144/2026
法庭記者：王仁昌

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