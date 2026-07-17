宏福苑聽證會．持續更新︱獨委會：目前證據未顯示黃碧嬌參與圍標 惟民事或刑事責任非委員會職權範圍

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，今日（7月17日）繼續舉行第六輪聽證會，由獨立委員會代表總結陳詞。

7月17日聽證會重點：

書面陳詞嚴厲批評多方，強調建基於確鑿證據。

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，目前證據未顯示黃碧嬌參與圍標，惟強調任何個人之民事或刑事責任，均非委員會職權範圍。

【10:11】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，今次提供的書面總結陳詞多達六百多頁，實在無法在今天內就每一個範疇作非常全面的解釋。他希望社會明白，每一位市民、每一個涉事方向他們提交的資料和文件，「我哋都有仔細審閱」，強調「絕對沒有忽略他們的感受和看法。」

杜淦堃表示，就維修工程所涉各方的角色與責任，相關文件證據已載明清楚，強調「並無實質爭議之餘地」，又指有少部份人拒絕在聽證會作證，形容是「擺明車馬」不理涉公眾利益的調查，令人遺憾。如有必要將請求委員會對相關方作出不利推論，亦會在最終報告中如實記錄其行為。此外，部分人士雖未在聽證會上作供，但已應委員會邀請，就針對其的指控提交書面證據，當中包括區議員黃碧嬌及梅少峰。

他續指，目前委員會所獲證據，並未顯示二人參與圍標或反競爭行為，惟須強調，任何個人之民事或刑事責任，均非委員會職權範圍。

【09:39】委員會代表大律師的書面總結陳詞指出，本結案陳詞對多方提出了嚴厲的批評，強調這些批評並非輕率為之，被批評者已獲得充分機會提出解釋。儘管有些人選擇不回應，但這些批評堅定地建立在所呈現的證據之上。

書面陳詞指出，今次大火悲劇的教訓是痛苦的，但只有透過面對它們，才能讓家園變得更安全，對逝者最恰當的紀念，避免香港的任何其他社區遭受同樣的遭遇。對於倖存者和家屬而言，委員會的報告將是關於這場悲劇如何發生及為何發生的記錄。對香港而言，這將是改革必須建立的基礎。歡迎政府承諾「積極、實質且迅速」地回應委員會的建議。

陳詞最後向火災中喪生的168人致敬，包括執勤中犧牲的消防員何偉豪，書面陳詞詳細列出168名死者的名字，陳詞指，將完整死亡名單納入委員會正式記錄是恰當的。

記者：黃子龍、趙克平