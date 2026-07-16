鼠患︱針對元朗安寧路及大圍田心村衞生黑點 食環署嚴厲執法精準滅鼠

為致力保持各區環境衞生，並為市民提供一個潔淨和健康的社區，食物環境衞生署（食環署）針對近期部分地點因附近店舖或居民亂拋垃圾而出現的鼠患問題，近日主動出擊，針對元朗安寧路及大圍田心村兩大重點區域，展開嚴厲執法與精準滅鼠行動，全力消除老鼠「食、住、行」的生存條件。

精準打擊元朗安寧路及俊賢坊後巷

被列為重點衞生黑點的元朗安寧路及俊賢坊後巷一帶，一直存在環境衞生及鼠患問題。食環署正採取多項措施整頓，在執法上絕不手軟，嚴厲整治違規陋習。署方今年已在該處進行了約140次巡查，針對食物業處所不潔、後巷處理食物等違規行為，共提出5宗檢控、發出3張消除鼠患通知及10張定額罰款通知書。署方亦已即時轉介非法接駁喉管問題予相關部門跟進，從源頭斷絕老鼠的生存條件。

在善用科技方面，食環署將在後巷加設網絡攝錄機，以加強打擊非法棄置廢物。此外，食環署亦著重地區協作，於6月30日聯同當區區議員親身實地視察，主動聽取地區意見，並透過區議員網絡加強宣傳，將防鼠資訊直接傳遞給街坊，攜手共建防鼠網。

食環署嚴厲執法，主動針對性打擊鼠患黑點。食環署FB

食環署積極巡查及加強宣傳。食環署FB

署方將在後巷加設網絡攝錄機，加強打擊非法棄置廢物。食環署FB

即時整治大圍田心村垃圾收集站

另外，署方早前在社交媒體上發現有片段顯示，大圍田心村垃圾收集站旁出現鼠患問題。食環署已即時派員採取多項強效措施跟進整治，包括安排夜間防治鼠患流動隊進行深夜精準捕鼠，並增設毒鼠餌和誘捕器。

署方同時加強清潔監管，指示承辦商加強廢物收集點的管理和潔淨服務，並加強巡查和執法，嚴厲打擊非法棄置廢物。針對周邊居民，署方亦進行了相關的社區宣傳教育，以提升大眾保持環境清潔及防鼠的意識。

食環署呼籲，改善環境衞生需要大家共同努力，署方會與相關部門及持份者保持緊密聯繫及協作。署方提醒廣大市民及商戶應妥善處理垃圾、避免雜物堆積，並保持環境清潔，共同消除老鼠生存條件，攜手營造更潔淨、更健康的社區。