書展2026︱香港律師會新書出版 收錄15位歷任會長深度訪談 多元視角記述法律界成長變遷

由香港律師會前會長彭韻僖與律師會前秘書長朱潔冰合編的《尋尋覓覓 法治足跡 – 邁向回歸三十載 香港律師會會長訪談》，今日（16日）於香港書展正式出版發行。新書出版分享會今午於會展舉行，現場氣氛熱烈，座無虛席。活動獲10多位自1997年起歷任的香港律師會會長親臨現場支持，與讀者一同回顧回歸近30年來香港法律界的成長軌跡，體現業界團結與法治精神的薪火相傳。

十多位歷任會長撐場 回顧法律界成長軌跡

香港律師會成立於1907年，是香港律師的專業團體及法定監管機構，至今已有近120年歷史。本書由彭韻僖發起，她坦言在律師會服務長達30年，親身見證法律界的變遷和法治的穩步發展。她強調，律師會在不同年代都面對不同的變局與挑戰，但歷任會長始終堅守守護法治精神、堅守及維護「一國兩制」的原則，發揮背向祖國，面向世界的優勢。

彭韻僖：面對不同變局與挑戰 歷任會長始終堅守法治精神

她深感歷任會長作為行業最前線的「掌舵人」，其親身經歷的細節大多只留在當事人的記憶中，保護這份「活歷史」免隨時間流逝而淡去，已變得急不容緩。正是這份守護專業和法治傳承的心，啟發她重溯那些年尋覓法治足跡的每一步，與朱潔冰合編將其撰寫成書。

書中收錄15位歷任會長深度訪談

朱潔冰在分享會中，介紹書中收錄了15位由1997年起歷任香港律師會會長的深度訪談。她說讀者將看見這些會長從入行初時的摸索與抉擇，到逐步參與律師會會務、在行業分歧中尋求共識，再到肩負會長重任時，面對金融風暴、社會運動、疫情等時代考驗，如何穩住業界信心、守護法治底線，更重要的是，如何帶領業界從推動香港成為國際法律及爭議解決中心，到將香港法律服務對接國家改革開放，為業界闖出更廣闊的內地與國際空間。

會上多位歷任會長分享他們在任期間的難忘經歷與對香港法治未來的美好祝願。‌於1997年至2000年擔任會長的周永健表示，在1997年這個歷史關鍵時刻，被選為香港律師會會長，當時心情很複雜，「面對前路，最大的擔心是，我可否勝任這個重任」，最大的期盼則是「一國兩制」這個嶄新的制度得以成功落實。

湯文龍：律師會將繼續支援會員面對時代轉變

現任會長湯文龍強調，律師的價值在於專業判斷，誠信操守，而香港律師會，將繼續支援會員面對時代轉變，協助業界提升專業能力，同時堅守自我監管制度下的高標準，維護法律專業的獨立性和公信力。

彭韻僖期盼本書能從多元視角記述香港法律界的成長與變遷，讓海內外認識「一國兩制」下香港普通法的發展歷程。本書出版發售後，所有收益在扣除印刷及出版成本後，將全數撥作慈善用途，用以推廣香港法治普及工作，讓法治精神扎根社會，潤澤下一代。

記者：蔡思宇

攝影：汪旭峰