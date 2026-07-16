地盤禁煙｜周五起實施 建造業公布指引 界定禁煙範圍、不准攜煙包入地盤、用CCTV科技監控等

地盤全面禁煙法例明日（17日）起生效。香港建造商會聯同8個業界團體今日（16日）發布《建造業工地禁煙實務指引》，提出8項一般守則，包括會列明工地禁煙範圍、禁止帶煙包和吸煙用具進入地盤。《指引》亦提出，地盤若具備條件，可使用閉路電視或科技監控，是否有人違例吸煙，亦會界定工地各級人員巡查及監管責任。

《指引》明確工地禁煙範圍 禁帶煙包進入地盤

指引就三類工程提出建議，涵蓋設圍板或明確出入口的新工程、改動及加建工程；沒有明確工地界線的道路、渠務和斜坡等工程；以及在現有樓宇、商舖或公眾地方進行的裝修和維修工程。相關建議包括承建商應透過平面圖和圍欄水馬等界定禁煙範圍，避免工友在臨時通道或隱蔽角落吸煙，又建議按工地實際環境，在出入口或鄰近位置設適當吸煙用品存放安排，讓工友進入工地前，將吸煙用品放入透明密封膠袋，並存放於指定位置，離開工地後才可取回。

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建造商會：社會對地盤全面禁煙有共識

《指引》建議承建商可訂定明確的公司禁煙措施、將禁煙要求納入入職培訓、定期安排戒煙講座及支援等，亦有就不同地盤的環境而提出具體建議。商會會長廖聖鵬表示，現時社會對於地盤全面禁煙有共識，相信政府推出法例，有助日後地盤內禁煙更有理據，且不少業界近半年已設立類似的禁煙規矩，認為地盤內吸煙已不是常態。

自宏福苑大火後，大部分地盤已設立各自的禁煙規舉。廖坦言，惟現時仍有小部分人漠視規矩於地盤內吸煙，而承建商、分判商等亦難以處理，「我哋係無權搜身、無權去禁止佢，甚至無權將佢驅離嗰個地盤」。他又提到，法例實施後，地盤管理人員若已依循《指引》盡力禁煙，或可作法庭上的抗辯理由。

工會稱統一管理方法讓工人更易適應

建造業總工會理事長周思傑表示，工會支持地盤禁煙法例，而大火令業界對地盤禁煙更為團結一致，推出不同禁煙措施，惟「各有各管理方法」，情況較為混亂。今次商會統一管理方法，相信有助執行，亦會讓工人更易適應。

建築業承建商聯會會長勞焯培指，聯會成員絕大部分是中小企，雖人手較緊張，但亦對法例表示支持。不過他亦說，聯會及業界亦擔心同一情況下，不同政府部門巡查、執法力度不一，令業界難以適從，希望勞工處日後巡查上可參考《指引》。

記者：伍萬庭

攝影：汪旭峰