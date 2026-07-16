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薩摩亞籍欖球運動員涉酒吧內摸女子臀部 非禮罪脫普通襲擊罪成 連同刑毁罪罰款1.2萬元

社會
更新時間：17:33 2026-07-16 HKT
發佈時間：17:33 2026-07-16 HKT

34歲薩摩亞籍欖球運動員被指去年9月，在中環酒吧非禮女子，被捕後損壞中區警署的門閂。欖球員早前承認刑事毀壞罪，但否認猥褻侵犯罪受審，今於東區裁判法院被裁定非禮罪脫，但普通襲擊罪成。裁判官朱文瀚指事主證供與閉路電視片段有明顯出入，被告的手在事主腰上，因事主移動才與她臀部有接觸。朱官信納被告有良好品格，本案程度並非最嚴重，就普通襲擊及刑事毀壞罪共判罰款1.2萬元，另下令被告就損壞的門閂賠償100元。

X移動身體令被告的手觸碰到其臀部

被告Solomona Penesa Faizal，被控於2025年9月28日在中環雲咸街雲明行BAR Bobby's Rabble猥褻侵犯X。他另被控同日在中區警署臨時羈留處1號無合法辯解而損壞屬於香港警務處的門閂，早前已認罪。辯方大律師石書銘早前表示，被告願承認普通襲擊罪。

朱官裁決時指，事主X聲稱感覺到被告將手放在她腰間，其後滑向下至她的右邊臀部。然而朱官指出，閉路電視片段僅見被告將手放在X的右腰側，X已即時轉身，被告的手可能因此而觸碰到她的臀部。X又指當質問被告時，對方僅邪笑（smirk）且無回答，朱官觀察片中被告面容嚴肅，看似正在解釋。朱官另質疑X為何不即時向未婚夫投訴，反與被告爭論。

朱官裁定被告確有將手放在X的腰間，後因X的動作而掃到她的臀部；被告無意圖觸摸X臀部，因此裁定非禮罪脫，普通襲擊罪成。

原征戰欖球世界盃因本案暫停訓練

辯方大律師石書銘求情指，被告與港人妻子結婚後，自2016年起居港10年。被告合資格申請永久居留權，惟因本案申請將變得困難。辯方續指，被告是全職欖球運動員，月入4萬元，曾代表香港參賽。被告本應於2027年征戰欖球世界盃，但因本案而被暫停訓練。

辯方力陳被告因身份，除了承受法律程序的壓力，亦面對媒體的注目，他被同事及朋友投以異樣目光。辯方引述被告的妻子指，被告於警署表現合作，但一直苦等，終以最笨的方式表達情緒，事後被告已道歉，至今感到深深內疚。

辯方明白被告當時過份友善（Overly Friendly）的舉動會引起事主警覺，儘管舉動不當但被告無暴力意圖。辯方強調被告有良好人格，過往參與義工服務，均被讚可靠及有同理心。

案件編號：ESCC93/2026
法庭記者：雷璟怡

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