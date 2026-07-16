港鐵暑假加密東鐵綫早晚班次 往返落馬洲由每10分鐘縮至8.6分鐘

港鐵宣布為配合暑假期間乘客的出行需求，將由本星期六起（7月18日）至8月底，一連7個周末，加密東鐵綫早晚班次，應付暑期跨境及假日出行人潮。往返落馬洲班次由10分鐘縮至約8.6分鐘一班，金鐘至上水段列車服務亦同步加強。

羅湖落馬洲閘機「升呢」 提供不同電子支付

港鐵表示，東鐵綫羅湖站所有出入閘機已於6月底全面升級，而落馬洲站的出入閘機升級工程亦正全速進行，讓乘客可使用不同電子支付方式輕鬆乘車；連同現時已於羅湖站與落馬洲站設置，首30分鐘免費的共享移動充電器租借站服務，乘客可按旅程安排於其他租借站歸還。

東鐵綫列車方面，港鐵亦正陸續貼上全新的車門編號貼紙，配合月台幕門的編號系統，提供更清晰及統一的資訊，方便乘客識別身處車廂位置，與親友協調會合。

東鐵綫加強列車服務詳情

（2026年7月18日至8月30日期間的周末） 東鐵綫 星期六及星期日 班次（分鐘） 現時 加強後 往羅湖/落馬洲

方向 上午10時至中午12時

及

下午5時至6時 （金鐘往落馬洲） 10 8.6 （金鐘往上水） 4 3.8 往金鐘方向 上午10時至下午1時

及

晚上8時30分至9時30分 （落馬洲往金鐘） 10 8.6 （上水往金鐘） 4 3.8

三重過境車資優惠

港鐵暑期亦同步推出三重過境車資優惠：3至11歲小童憑小童八達通，可在港鐵站非付費區的數碼服務站或換領機，領取免費車程來往羅湖或落馬洲。持成人八達通和樂悠卡的乘客亦可享有乘車優惠，在4個指定深圳地鐵站，即福田口岸、福民、會展中心和深大的「優惠換領點」領取優惠後，經港鐵落馬洲站乘搭東鐵綫，可享有最多6元的車費折扣優惠，優惠期至9月30日。

已登記活動的八達通 App 用戶，由即日起至8月2日，使用已登記八達通乘搭付費過境車程，每完成六程，可於App內換領一程免費過境車程獎賞，每位乘客於優惠期內最多可獲四程免費過境車程。

與此同時，港鐵表示羅湖站閘機已完成電子支付升級，落馬洲站工程持續推進，車廂亦新增車門編號，提升乘車體驗。港鐵提醒市民透過官方App留意實時車務資訊。

羅湖及落馬洲站免費派發限量版東鐵綫車站磁石貼

另外由8月1日起，港鐵會於一連四個星期六及星期日的特定時段 ，於羅湖站及落馬洲站，向乘客免費派發兩款車站磁石貼。車站磁石貼一套十六款， 涵蓋東鐵綫十六個車站。

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