未問住戶將走失家貓入袋棄置垃圾桶 六旬保安員認虐畜還押候懲

62歲男保安去年接獲住戶求助，上門處理懷疑走失的家貓，惟在未問清楚貓隻所屬誰家，便用膠袋裝起家貓並棄置在垃圾桶，最終未能尋回家貓。男保安今於觀塘裁判法院承認一項殘酷對待動物罪，裁判官劉淑嫻押後判刑至7月30日待索背景報告，期間被告須還押。

事主失貓四出張貼尋貓告示

被告巢永樂，承認於去年8月6日，在牛頭角道55號利基大廈D座9樓某室及地下垃圾站內（包括沿途），殘酷地虐待，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為，而導致一隻貓受到任何不必要的痛苦。

案情指，事主居於利基大廈9樓某單位，而被告是利基大廈的夜更保安；事主自2019年1月起飼養一隻貓，去年8月7日下班回家後，獲家人告知找不到愛貓，他們相信是在前一日晚上，貓兒趁家人外出拋垃圾時竄出屋，因認為是走失，事主遂張貼尋貓告示。

警誡下解釋犯案因覺麻煩「唔知點處理」

鄰居數日後檢查閉路電視，見到家貓在8月6日晚上進入了同層另一個單位。其後被告手持黑色膠袋進入該單位，離開時膠袋打結，被告之後乘電梯離開，期間無嘗試向其他住戶查詢。事主之後追問保安主管，得悉被告已辭職，事件報警處理。

被告在警方查問下表示，8月6日晚上收到住戶求助，他已問過其他住戶惟無人回應。被告將貓收入黑色膠袋，並棄置在垃圾桶；他形容貓未死但無反應。在拘捕及警誡下，被告稱：「阿Sir，我係覺得好麻煩，唔知點處理」故用袋將貓襲起棄置，被告不記得袋口有否綁緊，而垃圾桶無蓋。由於涉案垃圾桶已被清空，未能尋回涉案貓隻。

案件編號：KTCC217/2026

法庭記者：雷璟怡