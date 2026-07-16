香港五年規劃｜馬會提交建議書圍繞三大主題 支持香港融入和服務國家發展大局

香港賽馬會今日（16日）就「香港首個五年規劃」向政府提交建議書。馬會藉著在馬匹運動、旅遊、人才培訓、慈善事業及社會創新等領域的豐富經驗和專業優勢，圍繞三大主題提出建議，涵蓋：馬匹運動及產業樞紐、體育經濟，以及公益慈善，以支持經濟增長、加強區域融合、促進人文交流和推動社會進步。

香港賽馬會行政總裁應家柏表示，馬會作為愛國愛港的世界級馬匹運動機構，歡迎政府配合國家第十五個五年規劃，制訂香港首個五年規劃。馬會相信這是一個重要機遇，在支持香港融入和服務國家發展大局的同時，發揮香港自身的獨特優勢，從而對接國家所需、貢獻所長。

主題一：馬匹運動及產業樞紐

香港在馬產業方面具備享譽國際的優勢。馬會的業務以世界級賽馬運動為核心，並帶動各行各業。同時，馬會在賽馬營運、獸醫科學、生物安全及大型活動策劃與管理等範疇，累積深厚經驗，獲得國際廣泛認可。

更重要是，在國家及粵港澳大灣區的規劃框架下，馬產業發展獲確立為其中一項驅動經濟增長的引擎。因此，香港具備擔當引領和示範角色的優勢，此契機推動在大灣區及更廣泛區域建設世界級馬產業經濟圈。

在此主題下，包括三項主要建議：

(1) 建設大灣區成為領先的國際馬產業樞紐

a.充分發揮馬會從化馬場作為深化穗港合作的策略平台。從化馬場，以及香港兩個位於跑馬地及沙田的馬場，有助吸引世界級賽馬及馬匹活動落戶大灣區，並

b.大灣區發展成為國際馬產業樞紐。

c.建議將香港在馬匹生物安全及無疫區管理方面的成功經驗，推廣至新疆等內地其他地區，使香港能夠透過在馬匹運動和馬文化的專長，協助國家深化與「一帶一路」沿線國家的聯繫發揮重要作用。

d.支持邀請世界動物衞生組織（WOAH）在香港設立合作中心，鞏固香港作為獸醫公共衞生區域樞紐的地位。

(2) 推動制度創新及「軟聯通」

a.建議借鑒廣州亞運會、杭州亞運會及全國運動會的成功例子，包括認可香港及海外註冊的獸醫資格、簡化獸藥安排、加強制度合作。

b.落實制度創新及「軟聯通」，例如擴大香港及廣東職業教育資歷互認、支持大灣區建立學徒培訓制度和人才流動、發展從化國際賽馬發展中心作為國際馬匹進出口及檢疫樞紐。

(3) 促進馬產業相關的文化、旅遊和人才發展

a.最新數據反映香港賽馬旅遊極具吸引力。馬會馬場的旅客人次顯著增長，從化馬場的未來發展有助完善「兩地三馬場」的定位。

b.建議串聯沙田馬場、跑馬地馬場及從化馬場，發展「一程多站」賽馬旅遊路線，提供獨特的體驗吸引內地及國際旅客。

c.建議透過政府駐海外及內地的聯繫，加強推廣賽馬旅遊品牌；與新疆等具深厚馬文化和馬產業傳統的地區加強合作；支持大灣區推動獸醫人才培訓工作。

d.香港近年在獸醫教育方面發展迅速，應善用優勢、積極協助提升內地獸醫的專業能力。馬會現正與香港城市大學合作，研究於深圳及其東莞校區設立獸醫臨床培訓中心，提供實踐導向的臨床培訓機會。

主題二：體育經濟

馬會全力支持特區政府推動體育發展的願景。體育除了創造社會價值，亦是帶動經濟增長的重要動力。全面的體育發展框架應涵蓋全民參與、精英體育及體育產業三大支柱。

馬會建議善用「M」品牌計劃、推動「體育+盛事」、「體育+旅遊」項目，吸引具國際影響力的體育知識產權（Sports IP）及旗艦項目落戶香港。

香港具備獨特優勢擔當國際體育交流平台的角色，透過與大灣區加強合作、共同舉辦體育盛事、推動人才交流及促進資源共享，構建更具活力、更緊密融合的區域體育生態圈。

香港在體育誠信和管治方面達至世界級水平。馬會賽事化驗所享譽國際，而香港亦可憑藉在運動誠信、體育治理及爭議解決方面的豐富經驗，為體育經濟發展創造實質價值。

主題三：公益慈善

香港作為國際金融中心，已建立堅實基礎及擁有顯著優勢。馬會相信香港亦有潛力發展成亞洲區內在公益慈善及社會影響力投資方面，有領先地位的樞紐。就此，馬會提出以下建議：

1.進一步發展及整合香港日益蓬勃發展的公益慈善生態系統，使其成為推動重大基礎設施項目的催化力量，例如建設北都大學城區。

2.推動建立完善的社會影響力投資生態系統，透過「金融+」框架引導資金投向推動社會福利發展的項目。

3.設立專責的影響力資本（Impact Capital）協調機制，加強政策統籌、提升資本動員能力。

4.促進大灣區內的標準、規則及運作機制互相銜接，包括善用南沙作為試點平台，支持香港機構在內地參與社會服務發展。

以上建議措施將有助加強香港作為「超級聯繫人」的角色，推動共同富裕和可持續的社會發展。

公益慈善研究院提交的建議書

此外，由馬會及其慈善信託基金成立的公益慈善研究院，亦向特區政府提交建議書，就推動國家及國際公益慈善發展有以下建議：

1) 將香港定位為慈善知識交流及協作樞紐，匯聚慈善界別及相關持份者，分享成功的實踐經驗，提升香港、內地及亞洲慈善事業的專業能力。

2) 與國家相關部門及機構建立聯合工作小組，共同推動社會影響力指標框架及標準。

3) 支持與國家相關部門及機構成立慈善交流計劃，互相分享慈善項目成功管治和實踐的經驗。

4) 推動嶄新的商業模式和融資方案，以持續創造經濟和社會價值，並提出創新方法處理社會需要和挑戰。



