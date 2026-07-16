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宏福苑聽證會︱何偉豪留在宏泰閣嘗試協助疏散 政府代表 : 展現非凡勇氣和崇高使命感

社會
更新時間：15:16 2026-07-16 HKT
發佈時間：15:16 2026-07-16 HKT

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（16日）繼續舉行第六輪聽證會，代表政府的資深大律師孫靖乾總結陳詞時指，今次救火及救援工作在前所未有的條件下專業地進行，形容要面對四大挑戰，一是是竹棚堵塞多處出入口及緊急通道，嚴重阻礙救援路線。二是濃煙與高溫經由樓梯間等建築開口，竄入大樓內部，造成環境極度惡劣，三是全棟大樓的火警警報系統全面失靈，四是前所未見的多棟建築外牆同步發生大規模火災，火勢沿外迅速蔓延。

何偉豪展現了非凡勇氣和崇高使命感

另外，就消防隊目何偉豪殉職一事，孫靖乾指， 根據委員會目前掌握的證據，何偉豪原奉命前往宏昌閣 2701室救援，因途中協助輪椅長者而與隊伍分離，誤入宏泰閣。閉路電視顯示其於下午15時16分進入宏泰閣。他於15時22分發出求救訊息，約15時55分被發現倒臥於宏泰閣前的燃燒碎片上。孫靖乾表示，專責小組認為，何偉豪留在宏泰閣是為了嘗試協助他人疏散，展現了非凡的勇氣和崇高的使命感。

火警升級決定顯示部署大幅超前

至於消防處先集中人手控制火勢，孫靖乾表示，消防處在大火初段決定集中資源於宏昌閣及宏泰閣滅火，同時警方協助附近範圍的疏散，是消防處與警方之間行之有效的協作安排。他續指，今次火警升級決定均顯示實際部署大幅超前於正式火警級別。升級為三級時已出動約 80%的三級標準部署，「以往沒有經驗指導應該何時升級。」

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