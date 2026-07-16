5人涉「唱高散貨」被控串謀詐騙受審 控方指被告安排79人積極買賣股票及後拋售獲利

5人涉「唱高散貨」計劃，藉安排79名交易員協調交易股票，推高股價及後逐步拋售，從中獲利。5人遭證監會起訴，當中包括訊匯金融創辦人謝兆凱的女兒謝堯中，她被指為案中主腦。他們否認串謀詐騙等罪，案件今於區域法院開審。控方開案陳詞指，5名被告串謀囤積永續農業發展股票，佔巿場上約4成，並有系統性及進取地買賣股票，推高股價約兩倍及產生「訊號效應」，最終拋售股票獲利；所有交易員合共賺取利潤達4400萬元，相關資金其後流入謝及另一被告控制的銀行戶口。

5被告被控串謀詐騙等罪

被告依次為30歲謝堯中、37歲胡漢璋、39歲梁仲彝、36歲張澤浩及39歲周志民。5人同被控1項串謀詐騙罪，及交替控罪、證券交易中意圖欺詐或欺騙而串謀使用計劃罪。

控罪指，5人於2018年8月8日至11月5日串謀詐騙永續農業發展有限公司的實際或潛在投資者，即不誠實地安排或致使代名人開立證券帳戶認購或買賣永續農業股份；在永續農業股份的首次公開發售中，認購或透過不同證券帳戶認購股份，以減少可供其他市場參與者取得的股份數目；安排購買大量股份，以大幅減少其他市場參與者持有的股份數目；買賣股份以推高股價及造成股份交投活躍的虛假表象；及以人為抬高的股價售賣股份給其他市場參與者，損害了實際或潛在投資者的經濟利益。

被告之一梁仲彝（左）。劉駿軒攝

5被告策劃唱高散貨計劃

控方外聘資深大律師黃佩琪今開案陳詞指，5名被告案發時策劃「唱高散貨」計劃，透過連同5人在內、共79名代理交易員，在案發期間有系統地囤積永續農業發展的股票，並透過進取地買賣股票，製造虛假成交量及人為推高股價，誤導其他投資者。涉案交易員截至11月2日已持有巿場上共約4成以上的股票，及後在2018年11月5日協調性大規模拋售，而相關股價其後暴跌。

案發期間，涉案永續農業發展的股價截至被拋售為止，曾由0.395元至1.5港元，升幅超過兩倍，而在拋售發生後，股價則急挫約6成。控方亦會傳召專家，解釋相關股價波動與巿場正常活動不符。

案件編號：DCCC 780/2024

法庭記者：王仁昌