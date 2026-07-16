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西環的士謀殺案 男途人目睹被告下車經過身旁 女的士司機指死者浴血叫報警

社會
更新時間：14:03 2026-07-16 HKT
發佈時間：14:03 2026-07-16 HKT

2021年10月中凌晨31歲無業男在西環登上的士時，涉嫌持刀向48歲的士司機割頸，導致對方大量失血致死，無業男否認1項謀殺罪受審。男途人今早於高等法院供稱，案發時看到被告手持背囊從的士右後車門下車，沿東邊街急步走向德輔道西，途中經過男途人右邊。而女的士司機則供稱死者以手按頸，上衣佈滿鮮血，沿馬路走到她所駕的士左前方叫她報警，其後伏倒地上。

現年35歲被告蔡南生被控於2021年10月12日在香港，謀殺韋劍雄。男途人吳愷愉供稱當晚凌晨4時53分沿東邊街步行，期間聽到有人大叫「救命」，當時有一部的士停泊在華美達海景酒店門外，右邊車門打開，一名蓄短髮穿黑色衛衣男子手持背囊，從右後車門下車，沿東邊街急步走向德輔道西，經過自己右邊，黑衣男當時沒有配戴口罩，吳愷愉在庭上認出被告正是黑衣男，惟黑衣男其後不知所終。吳愷愉續指的士司機站在司機門外，大約50至60歲，手按頸項大叫「救命」，沿東邊街向皇后大道西方向走去，惟步履不穩。

女的士司機陳金鳳則供稱案發時因紅燈而停車，有一個男子上衣佈滿鮮血，沿東邊街馬路行到陳金鳳的士左前方，當時以手按頸。陳金鳳憶述當時打開車窗查問，對方叫自己報警，聲線低沉，陳金鳳看見綠燈後駛往另一邊下車報警，同時跑向男子，看見男子倒伏地上。

案件編號：HCCC150/2024
法庭記者：陳子豪

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