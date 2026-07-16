書展2026︱趙偉仁喻醫學院排名如「米芝蓮」 不能盲目追星 應做好教學與臨床

香港中文大學醫學院院長趙偉仁推出新書《俠醫仁心——但開風氣不為師》，今日（16日）在香港書展舉行座談會。趙偉仁形容，做醫生與武俠小說中的大俠一樣，除了講求能力，更講求仁心。面對頑疾，有醫德、與病人同行是從醫更為重要的元素，他又以「米芝蓮」比喻學校排名，認為醫學院應做好實際的教學、臨床服務，不應盲目「追星」。

新書主題講及從醫與中國傳統武俠精神的相似之處，趙偉仁表示，小說中的大俠除了武功高強、內功深厚，亦需要具備仁心；做醫生同樣要求具備相當知識，分辨病症，找出治療方法，且一樣講求仁心。他亦指，面對頑疾，與病人同行、有醫德，比起能力本身更為重要。

不應自大要接受新事物及批評

他又憶述自己當年從中大醫學院畢業後，曾於內窺鏡中心工作，中心內有字牌寫着龔自珍的一句詩句「但開風氣不為師」。他認為，即使從醫或從事醫療研究，或能開拓不同領域，甚至引領創新發展，但亦不應自大，更應開放心境，接受新事物及批評，故今次特地以這句詩作書名。

歡迎狀元 更歡迎「有心」人

作為醫學院院長，對於醫學院的排名，趙偉仁就以「米芝蓮」的「星星」作比喻，認為學校不能盲目「追星」、追排名，而是應專注做好基本工作，例如教學及臨床服務，自然會獲得欣賞。

香港中學文憑試日前放榜，被問到如何與其他醫學院「搶狀元」，趙偉仁就形容中大醫學院是一個大家庭，教授、學長亦會帶領後輩學習，提供身教，而中大亦受不少學生歡迎，歡迎有志成為醫生的未來領袖入讀。醫學院副院長、腫瘤學系系主任莫樹錦就指，做醫生的確需要能力，但仁心更為重要，「狀元我哋歡迎。不是狀元，只要有心，我哋更加歡迎。」

財務司司長陳茂波，中大前校長、前醫學院院長李國章，創新科技及工業局副局長張曼莉等嘉賓到場。陳茂波指，中大醫學院現時如日中天，期望學校繼續向上，努力提升國際地位、貢獻社會。

記者：伍萬庭

攝影：何家豪