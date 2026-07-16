本港首間動力電池處理設施開幕 李家超：邁出重要一步 為本港經濟注入新動力

本港推動綠色經濟邁出重要一步，全港首間動力電池處理設施今日（16日）於屯門環保園正式開幕，標誌香港在綠色運輸產業鏈中，正式實現從「消費端」邁向「循環端」的戰略轉型。行政長官李家超及環境及生態局局長謝展寰分別致辭，期望設施能為退役電池提供高增值出路，助力大灣區綠色科技發展及「無廢灣區」建設。

冀與內地城市攜手推動區域性循環經濟發展

李家超透過視像致辭表示，設施開幕標誌本港在電動車電池回收和資源再生工作邁出重要一步，為綠色經濟發展注入新動力。他提到，去年《施政報告》提出推動該設施落戶環保園，今日順利開幕正是「有為政府」與「高效市場」結合的成果。

李家超指出，國家「十五五」規劃明確要求加快全面綠色轉型，特區政府正積極對接國家「雙碳」目標。新設施採用專利技術及人工智能，將退役電池轉化為高價值關鍵金屬材料，重新投入新電池生產鏈，實現資源閉環。他強調，本地再生材料將供應內地和海外市場，有條件成為區域供應鏈重要一環，並期望繼續發揮香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的優勢，與內地城市攜手推動區域性循環經濟發展。

謝展寰：電動車激增 需妥善處理退役電池

謝展寰指出，本港電動車數量在不到五年內激增六倍，現時已超過17萬輛，每10輛新登記私家車便有超過七輛為電動車，增長速度位居世界前列。他強調，退役電池若處理不當會影響環境品質，但若能善加利用則會成為珍貴資源。他認為新設施能為退役電池提供安全及高增值的出路，並將與內地綠色供應鏈緊密對接。謝展寰亦讚揚營運商引入大數據管理平台實時分析生產數據，持續優化拆解與再生流程，大幅提升安全性與效能，體現以創新推動高質量生產的願景。

年處理量達萬噸 構建閉環產業鏈

由晉景新能集團旗下晉揚國際營運的處理設施佔地約9420平方米，引進德國先進專利技術，升級為電池材料智能生產線。設施預計每年可處理一萬公噸退役電池，將其轉化為高純度金屬材料「再生黑粉」，可終結過往本港退役電池長期依賴海外處置的局限，提供本地化、合規且可溯源的閉環解決方案。同時，該設施已獲發澳門鋰電池進口許可證，進一步打通港澳循環通道，促進大灣區協同發展。

在開幕典禮上，晉景新能宣布與中資環國際開發及寧德時代子公司廣東邦普循環科技，合資成立「香港資環國際新能有限公司」，打造從回收、拆解、再生到應用的動力電池閉環產業鏈。此外，集團亦與中華電力簽署合作備忘錄，針對退役電動車電池的剩餘電能回收及能源系統整合技術展開合作，為未來的智能電網應用及低碳轉型提供技術和數據參考。

記者、攝影：陳耀霆