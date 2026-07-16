「國家航天事業成就」專題展覽開幕 孫東：以創科賦能香港發展 加快建設國際創新科技中心

「國家航天事業成就」專題展覽今日（16日）於香港科學園正式開幕。創新科技及工業局局長孫東表示，香港科研團隊長期積極參與國家深空探測任務，展現本港創科實力。他期望未來繼續以創新科技賦能香港發展，積極融入國家發展大局，加快建設香港成為國際創新科技中心。

一連七日展覽 展示國家航天發展成果

為慶祝中國共產黨成立105周年，香港科技園公司今日舉行「國家航天事業成就」專題展覽啟動禮暨航天專家分享講座，為一連七日的巡迴展覽揭開序幕。展覽即日起至7月22日在科學園中庭長廊舉行，旨在展示國家航天事業的重要成就，以及香港科研力量在其中的參與和貢獻，提升市民對國家發展的認同感，同時激發青少年對創新科技及航天事業的興趣。

香港航天員進駐「天宮」 展現「一國兩制」成果

孫東致辭時表示，香港首位航天員黎家盈博士入選神舟二十三號載人飛船任務，並順利進駐國家空間站「天宮」，成為香港參與國家重大科技任務的生動例證，同時亦是「一國兩制」成功實踐的重要成果。他認為，黎家盈的航天之路不僅是個人成就，更彰顯香港青年在國家科技發展舞台上的廣闊發展空間。

孫東指出，香港科研團隊多年來積極參與國家深空探測工程，成果備受矚目。其中，香港理工大學團隊在嫦娥六號任務中研製表取採樣執行裝置，協助國家完成全球首次月球背面採樣返回任務；香港科技大學團隊自主研發的「天韻相機」溫室氣體探測儀，亦已由黎家盈及其他航天員完成艙內組裝測試及出艙安排，展現香港科研在國家航天發展中的重要角色。