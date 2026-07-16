旅發局：上半年訪港旅客增13%達2671萬人次 內地客升16%

旅發局今日（16日）公布2026年上半年訪港旅客數字，共錄得約2,671萬人次，按年增長13%。其中，中國內地旅客錄得2,056萬人次，非內地旅客則有616萬人次。數據顯示，上半年長途市場表現穩健，會展旅遊亦取得顯著成效。旅發局展望下半年將推出更多大型國際會議與全新環球宣傳，進一步吸引高增值過夜旅客。

短途市場受匯率及運力影響受壓

根據旅發局最新數據，2026年6月份訪港旅客為372萬人次，較去年同期上升7%。累積今年上半年，本港共錄得約2,671萬訪港旅客人次，按年增加13%。在整體旅客之中，中國內地旅客佔2,056萬人次，按年顯著增長16%，而非中國內地旅客則錄得616萬人次，按年上升5%。

在非內地客源市場中，上半年長途市場整體表現維持穩定，其中來自法國、加拿大及澳洲等地的訪港旅客量，均按年錄得兩成或以上的升幅。然而，短途市場表現則有所受壓，主要受到燃油成本上升導致部分航空公司削減運力，以及部分國家貨幣兌港元貶值影響，減低了旅客來港意欲。

科技展LEAP East落實獨家續辦

會展旅遊方面，本港在2026年上半年表現亮眼，共舉行了超過100個大型會展活動。近期圓滿落幕的活動包括第108屆獅子會國際年會及旗艦科技展 LEAP East。其中，LEAP East 主辦方已落實未來三年繼續在亞洲區內選址香港獨家舉辦，充分肯定香港作為國際會展之都的實力。

受惠於各類大型活動，今年1至5月份的訪港過夜會展旅客，較去年同期上升12%。展望2026年下半年，本港將迎來更多高質素的國際會議及展覽，範疇涵蓋醫療、創新科技、金融保險及體育等多元領域，預期可吸納更多高增值過夜旅客及其親屬訪港，帶動本地旅遊消費。

旅發局展開「只在香港」環球宣傳

旅發局已展開名為「只在香港」的全新環球宣傳，未來將繼續舉辦大型盛事，並與旅遊及相關業界攜手合作，吸引各地旅客訪港，並鼓勵旅客延長留港時間，為香港經濟注入更大動力。

2026年6月及上半年的訪港旅客數據摘要：