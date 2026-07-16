馬季昨晚煞科總投注額逾1400億升3.2% 旅客人數增長一倍　

2025/2026年度馬季昨晚（15日）在跑馬地馬場煞科。香港賽馬會今日（16日）表示，今季共舉行了88個賽日，總投注額1,433億1,000萬港元，較上年度上升3.2%。香港賽事的匯合彩池投注額亦達到破紀錄的344億港元，較上年度馬季上升8.3%。今季旅客人數亦較上年度馬季增長一倍。

參賽馬匹數目增及越洋轉播帶動投注額上升

馬會表示，現時合共有26個賽馬地區、超過60個夥伴參與香港賽事的匯合彩池。今年2月舉行的農曆新年賽馬日的投注表現尤其出色，其中匯合彩池投注額增至5億2,356萬港元，刷新單一賽日紀錄，並連續兩年超逾5億港元。賽馬投注總額增長主要由參賽馬匹數目增加，以及馬會透過匯合彩池、越洋轉播及全球匯合彩池推行的全球化策略持續取得成果所帶動。

馬會又稱，馬會兩個香港馬場全年的中國內地及海外旅客入場人數破紀錄達401,259人，進一步鞏固香港作為國際旅遊樞紐的地位。自香港特區政府在《行政長官2024年施政報告》中首度提出推廣賽馬旅遊之後，每一季的旅客人數均錄得巨大的增幅，今季旅客人數較2024/2025年度馬季的195,786旅客人數增長一倍，更比2023/2024年度馬季的93,000人增長三倍。

越洋轉播賽事總投注額上升23.5%

馬會今季共提供了492場越洋轉播賽事，其中重點轉播名列全球百大一級賽的頂尖賽事。馬會季內合共轉播了99場於之前三年內最少曾一次名列國際賽馬組織聯盟全球百大一級賽排名榜的海外賽事，較上季的71場有所增加。整體而言，本季越洋轉播賽事總投注額（包括全球匯合彩池）上升23.5%至162億港元。

全球匯合彩池賽事場數今季由296場增至397場，包括把本地全部十二項一級賽及首次把多個澳洲主要賽事或賽日，例如澳洲堅尼、金拖鞋大賽及全齡錦標等納入全球匯合彩池。季內的全球匯合彩池投注額（不包括本地賽事）較2024/2025年度馬季上升27.7%。

應家柏：這是無與倫比的一季

香港賽馬會行政總裁應家柏表示，這是無與倫比的一季，適逢馬年，賽駒的卓越佳績確實無懈可擊，也份外應景。香港馬壇巨星「嘉應高昇」及「浪漫勇士」把香港賽馬水平提升至前所未見的高度，於季內大半時間持續傲視浪琴世界最佳馬匹排名榜，分別排名第一及第二位，實屬非凡成就。以「嘉應高昇」、「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」及「祝願」為首的一眾香港佳駟，於2025/2026年度馬季合共勝出十二項世界頂尖的一級賽。

而香港舉辦的十二項一級賽中，有十一項打入2025年浪琴全球百大一級賽排名榜。此外，十匹香港賽駒在2025年浪琴世界最佳馬匹年終排名中獲評國際評分115分或以上。馬會指，香港現役純種賽駒約有1,300匹，佔全球賽駒總數少於1%，能夠達到如此驕人成就實屬難能可貴。