荃灣路新行車橋連日發生意外 李耀培分析4大成因：部分設計不符合市民駕駛習慣

荃灣路往九龍方向的新行車橋自7月12日啟用後，連續3日均發生交通意外，外界關注是否設計上的因素導致。曾使用該路段的中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培今早（16日）在商台節目分析，主要涉及4個原因。

一、駕駛者尚未適應新路設計

新路段剛開通，多數駕駛者對全新道路佈局、分流規劃並不熟悉，行經分岔口時容易猶豫，埋下事故隱患。

二、右側快線出口違反長年駕駛習慣

以往荃灣公路沿線出口全部設於左側，司機長時間養成靠左轉出的習慣；今次新增右邊快線出口，與固有駕駛邏輯衝突，令駕駛人士大感不適應。

三、路牌觀察時間不足，臨時減速太遲

當局雖鋪設路面標示、豎立多組路牌，但早上高峰車流密集，車輛會遮擋指示；不少司機駛至路口才慌忙辨認路牌，隨即急收油，後車難以即時反應。

四、快線車速快、跟車距離不足釀追撞

路段限速70公里屬快線，車輛行車速度偏高。前車突然減速，後車若跟車過近、未有保持安全距離，極易引發串燒式連環撞。

李耀培表示，該段道路長期以來右側均為快線、出口全設左邊，今次突增右邊出口，司機行經分岔位時容易疑惑、急收油，後車反應不及便引發串燒車禍。當局雖設置多組路面及路邊指示牌，但早高峰車流密集，車輛遮擋標示，司機難以看清資訊。

他呼籲駕駛者途經新路時提早留意路牌，同時與前車保持充足安全距離，減慢車速小心駕駛，避免意外發生。