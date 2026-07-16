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高級警司周毅剛警總內三度非禮女下屬罪成 官：發展「地下情」屬一派胡言 明顯為表達自己性興奮

社會
更新時間：11:35 2026-07-16 HKT
發佈時間：11:35 2026-07-16 HKT

高級警司周毅剛前年於警總摸女下屬臀部，又在部門聚會上捉女方的手放於自己褲襠稱「扯旗」。周毅剛早前否認3項猥褻侵犯罪受審，裁判官何慧嫻裁決時指，周形容與下屬發展「地下情」的說法屬一派胡言，多名同袍發現事主遭非禮時表情慌張，周犯案時更稱自己「扯旗」、「今晚喺度陪我好唔好」等，何官直斥，被告故意接觸事主的敏感私人部位，更透過此等行為向事主表達自己性興奮，及想事主陪他「過夜」的意圖，終裁定周全數罪成。何官將案件押後至7月31日求情及判刑，待取周的背景報告及事主的心理創傷報告，期間周准保釋候懲。

51歲被告周毅剛，被控於2024年6月19日，在灣仔軍器廠街一號警察總部41樓猥褻侵犯女子X；以及同年11月1日在警察總部41樓會議室及41樓總務室猥褻侵犯X。

案件編號：ESCC3151/2024
法庭記者：黃巧兒

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