港投公司投資收入破64億 方保僑：「創科+金融」雙引擎模式切合實際

香港投資管理有限公司今日（16日）公布最新數據，投資收入突破64億港元，增長達1.75倍，淨內部回報率達14%。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，港投公司作為「耐心資本」，此成績遠超市場預期，反映本港「創科+金融」雙引擎模式切合實際，為本地創科與金融界注入強心針。

三大策略顯效 1比8引資兼佈局生態圈

方保僑表示，港投公司作為成立時間尚短、肩負社會效益與產業引導雙重使命的「耐心資本」，此番表現無疑超乎市場預期，更為處於轉型關鍵期的香港創科與金融界，注入了一劑強而有力的強心針。他認為，港投公司此番亮麗成績，得益於三大策略。首先是極致發揮「槓桿效應」，以高達1比8的引資比例，即政府每投入1港元便成功撬動市場8港元的長期資金，並吸納海外主權及養老基金等優質資本，為本地初創企業打通全球資本經脈。

其次是精準的「生態圈佈局」，圍繞硬科技、生命健康及綠色科技等重點賽道，將200多個項目串聯成完整產業鏈，實現系統性升級。目前已有10家企業在港上市，另有30多家正籌備於2026年赴港IPO。

方保僑強調，這有力證明本港「創科+金融」雙引擎模式完全切合實際，只要繼續發揮「超級聯繫人」角色推動產業與資本融合，香港創科發展的黃金時代指日可待。

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