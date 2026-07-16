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DSE放榜2026︱視障狀元鄭子絃擬讀法律尋公義 成熟應對網民質疑：盡力做好自己

社會
更新時間：10:42 2026-07-16 HKT
發佈時間：10:42 2026-07-16 HKT

今屆中學文憑試（DSE）誕生多名狀元，其中自出世僅剩餘約一成視力的文科狀元鄭子絃（Aiden），憑藉不懈努力取得佳績。他透露計劃留港修讀法律，而面對社會上對於法律界「只為有錢人服務」的質疑，年紀輕輕的他展現出超乎常人的成熟，堅定表達是為了尋求公義，盡力做好自己。

難忘參觀高院與林雲浩法官交流

作為文科狀元，鄭子絃今日（16日）在電台節目坦言，選擇文科是因為理科需要大量數學運算，而文科無論在興趣還是能力上都更適合自己。他對法律的濃厚興趣，早於中二、中三時已經萌芽。

他憶述，當時一位英文科老師帶領他們參觀高等法院，並有機會與法官林雲浩交流。這個經歷讓他大開眼界，覺得法庭審訊的過程非常有趣。他特別佩服大律師在庭上雄辯滔滔的英姿，雖然明白大律師需要在極短時間內閱讀大量文件，充滿挑戰，但他依然以此為目標。對於未來的升學去向，雖然獲海外大學青睞，但他傾向留在香港升學及執業，認為這樣可以免卻日後考取轉換資格（Conversion）的繁瑣，並認為香港具備獨特的環境，況且畢業後將來亦仍有機會可以到國外深造。

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對於坊間有聲音，無論電影或電視劇集，皆質疑法律是否淪為「只為有錢人服務」的工具，有錢才能尋求公義。面對這些尖銳且現實的質疑，鄭子絃展現出成熟的思考。他不單沒有迴避，反而認為這些影視作品及外界討論是一個「很好的起點，大家可以討論」，能夠促使大眾共同思考法律的真正意義。他堅定地表示，即使未來身處的環境可能有所不同，但絕不會改變自己的信念，「我都會盡力去做好自己，初衷是希望提升法律的公平性和可達度。」

豁達面對未知未來 盼「看清楚法庭情境」

有報道指鄭子絃的視力未來可能會進一步退化，面對這個潛在打擊，他的心態依然豁達：「趁我還有（視力），我就好好利用它。」

他早已做好心理準備，並了解到現時有許多科技工具，如有點字儀器，及將語音轉換文字等可以協助導航及學習，會盡量去適應，日後亦不排除會系統性地學習凸字。他更以香港現時亦有全失明的大律師作為自己的榜樣，證明視障並非追夢的絕路，會隨遇而安。

當被問到如果有一天能看清楚事物，最想看到甚麼時，他的答案依然離不開他的法律夢：「我最想望清楚法庭入面的情境。因為做訴訟，有時都需要看看法官的面色，看看對家律師的面色。」

一句簡單的話語，道出了這位視障狀元對未來的無限憧憬與堅定意志。

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