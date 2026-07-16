DSE放榜2026｜蔡若蓮到訪學校送鼓勵：成績單不能定義人生價值 勉考生積極勇敢探索

中學文憑試（DSE）周三（15日）放榜，教育局局長蔡若蓮到訪不同學校，陪伴同學迎接這個重要時刻，為考生送上祝福及鼓勵。

蔡若蓮在網誌表示，她到訪保良局第一張永慶中學，與幾位同學交流，了解他們運用AI語音分析及人臉建模技術，協助聽障人士改善發音困難，提升溝通能力。她欣賞同學把知識、創意與同理心結合，充分展現創科潛能，讓科技真正改善他人生活。

她亦到訪官立學校與同學見面，同學分享走過DSE的心路歷程，並感恩師長的扶持。她引述皇仁書院吳家穎同學表示，自小學至中學均在官立學校接受教育，官校優質的教學環境，正是成就他今日佳績的關鍵。英皇書院陶則然同學亦分享，希望投身本地醫療行業，以人為本，成為一位具同理心的醫生。

蔡若蓮稱，衷心祝賀同學考獲佳績，期望他們學有所成，回饋社會。

她形容，人生正如一個不斷開發與更新的程式，而DSE放榜就像一次「測試報告」。她指，成績單只是階段性的學習成果，不能定義人生價值，亦無法決定未來。真正決定成就的，不是一次考試的分數，而是面對未知時的勇氣、克服挑戰的毅力，以及持續學習的態度。

蔡若蓮期望DSE同學保持積極正面的態度，勇敢探索，找到施展抱負的舞台，迎接屬於他們的新旅程。