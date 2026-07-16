天文台：本周天氣仍不穩 明日初時雨勢有時頗大 或發暴雨警告信號 籲上班上學前留意最新消息

天文台表示，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台正午12點發出特別天氣提示，指珠江口一帶持續有雷雨區發區，預料未有一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響。

天文台曾於早上7時40分改發紅色暴雨警告信號，至9時25分改發黃雨，10時20分取消所有暴雨警告信號。

天文台下午4時半再發特別天氣提示，指受一道廣闊低壓槽影響，本周餘下時間至下週初本港天氣仍然不穩定。明日（17日）初時雨勢有時頗大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民明早上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

天文台：活躍西南氣流繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴

教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號生效，所有上午校及全日制學校的學生今日無需上課，但學校必須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。家長無需急於到校接子女回家。



如果香港天文台於上午十時三十分或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，下午校今日將照常上課。

天文台指，一股活躍西南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。氣溫介乎26至29度。吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。

九天天氣預報

活躍西南氣流會在今明兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨著西南氣流逐漸減弱及高空反氣旋向西伸展，周末至下周初該區仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。高空反氣旋會在下周中後期覆蓋廣東地區，該區日間酷熱。