Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台凌晨一度掛黃雨近兩小時 料強陣風襲港 屯門錄得逾40毫米雨量

社會
更新時間：06:30 2026-07-17 HKT
發佈時間：21:00 2026-07-16 HKT

天文台在周五（17日）凌晨0時25分發出黃色暴雨警告信號，隨後在0時40分發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港，呼籲身處室外的市民，盡快到安全地方躲避。天文台於凌晨2時15分取消黃雨警告信號。

天文台又表示，本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。今日（17日）初時雨勢有時頗大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民早上於上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

早上大嶼山及屯門錄得超過40毫米雨量

周五（17日）早上6時20分，天文台更新指，與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港方面，今早多處地區錄得約20毫米雨量，而大嶼山及屯門區的雨量更超過40毫米。

本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁南至西南風，高地間中吹強風。

展望:週末至下週初天氣仍然不穩定，間中有驟雨。

周四早上一度掛紅雨

天文台曾於周四早上7時40分改發紅色暴雨警告信號，至9時25分改發黃雨，10時20分取消所有暴雨警告信號。

天文台下午4時半再發特別天氣提示，指受一道廣闊低壓槽影響，本周餘下時間至下週初本港天氣仍然不穩定。明日（17日）初時雨勢有時頗大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民明早上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

天文台：活躍西南氣流繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴

教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號生效，所有上午校及全日制學校的學生今日無需上課，但學校必須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。家長無需急於到校接子女回家。
 
 

九天天氣預報
九天天氣預報

活躍西南氣流會在今明兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨著西南氣流逐漸減弱及高空反氣旋向西伸展，周末至下周初該區仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。高空反氣旋會在下周中後期覆蓋廣東地區，該區日間酷熱。

最Hit
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
15小時前
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享 
生活百科
14小時前
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
影視圈
12小時前
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
生活百科
13小時前
非份之罪｜陳煒幫徐榮沖洗「敏感部位」NG片曝光表現尷尬 盧宛茵教篤下半身引全場爆笑
非份之罪｜陳煒幫徐榮沖洗「敏感部位」NG片曝光表現尷尬 盧宛茵教篤下半身引全場爆笑
影視圈
10小時前
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
飲食
17小時前
鍾培生老婆莊雅婷傳已誕下女兒 疑低調榮升人父 IG發文避談喜事：唔好focus喺BB度
鍾培生老婆莊雅婷傳已誕下女兒 疑低調榮升人父 IG發文避談喜事：唔好focus喺BB度
影視圈
10小時前
梁愛離世丨幼年遭親生父母拋棄獲富裕家庭收養 寄人籬下受欺凌 12歲離家做基層工作謀生
梁愛離世丨幼年遭親生父母拋棄獲富裕家庭收養 寄人籬下受欺凌 12歲離家做基層工作謀生
影視圈
12小時前
蔡楚輝攝
荃灣的士鏟行人路撞欄 58歲司機昏迷送院亡 疑載客期間病發肇禍
突發
4小時前
梁愛離世｜4月時最後露面須坐輪椅體重不足70磅  患癌拒化療講到喊：生死都係自己一個人
梁愛離世｜4月時最後露面須坐輪椅體重不足70磅  患癌拒化療講到喊：生死都係自己一個人
影視圈
13小時前