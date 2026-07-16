天文台凌晨一度掛黃雨近兩小時 料強陣風襲港 屯門錄得逾40毫米雨量

天文台在周五（17日）凌晨0時25分發出黃色暴雨警告信號，隨後在0時40分發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港，呼籲身處室外的市民，盡快到安全地方躲避。天文台於凌晨2時15分取消黃雨警告信號。

天文台又表示，本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。今日（17日）初時雨勢有時頗大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民早上於上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

早上大嶼山及屯門錄得超過40毫米雨量

周五（17日）早上6時20分，天文台更新指，與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港方面，今早多處地區錄得約20毫米雨量，而大嶼山及屯門區的雨量更超過40毫米。

本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁南至西南風，高地間中吹強風。

展望:週末至下週初天氣仍然不穩定，間中有驟雨。

周四早上一度掛紅雨

天文台曾於周四早上7時40分改發紅色暴雨警告信號，至9時25分改發黃雨，10時20分取消所有暴雨警告信號。

天文台下午4時半再發特別天氣提示，指受一道廣闊低壓槽影響，本周餘下時間至下週初本港天氣仍然不穩定。明日（17日）初時雨勢有時頗大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民明早上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

天文台：活躍西南氣流繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴

教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號生效，所有上午校及全日制學校的學生今日無需上課，但學校必須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。家長無需急於到校接子女回家。





九天天氣預報

活躍西南氣流會在今明兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨著西南氣流逐漸減弱及高空反氣旋向西伸展，周末至下周初該區仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。高空反氣旋會在下周中後期覆蓋廣東地區，該區日間酷熱。