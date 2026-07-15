甲流︱9個月大男嬰併發嚴重肺炎和休克 一度失去意識和心臟驟停 留醫PICU情況危殆

衞生署衞生防護中心今日（15日）正調查一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的9個月大男嬰。他於7月13日起身體狀況轉差、變得不活躍及進食量減少，翌日（14日）出現發燒及咳嗽，被帶到診所求醫。同日下午，他的病情惡化，出現呼吸急促、失去意識和心臟驟停，被送往屯門醫院急症室。經急救後，病人恢復心跳，獲安排在該院的兒童深切治療部留醫。醫院於7月14日為他採集呼吸道樣本進行化驗，結果證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎和休克。病人目前仍然留醫，情況危殆。

男嬰未接種流感疫苗 家人無病徵

中心初步調查結果顯示，男嬰並未接種2025／26年度季節性流感疫苗，他的家居接觸者暫時沒有出現病徵。中心會繼續調查個案。

男嬰現於屯門醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。資料圖片

香港自6月底進入流感季節，流感活躍程度持續上升。參考以往的監測數據，中心預料流感活躍程度會在進入流感季節後持續攀升一段時間才會到達頂峰，預料流感活躍程度在未來數周會進一步上升。

中心提醒市民如出現發燒及呼吸道病徵，尤是兒童、長者及有長期病患人士，應盡快求醫，以及早接受治療。兒童患上流感，情況可能迅速惡化，家長必須注意患病兒童的身體狀況，一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。

此外，公眾應時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感及其他呼吸道疾病。鑑於本港現正處於流感季節，加上新冠病毒活躍程度顯著上升，高危人士到人多擠迫的地方逗留時，應佩戴外科口罩。一般市民乘搭公共交通工具或身處人多擠迫的地方時，亦建議佩戴外科口罩。任何人士出現呼吸道感染病徵，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩及盡早向醫生求診，同時考慮應否上班或上學。