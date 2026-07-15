機管局財務表現穩健 除稅後溢利20.43億 向政府派發5億股息

香港機場管理局今日( 15日 )發表截至2026年3月31日止財政年度的2025/26年報。香港國際機場各項航空交通量年內均保持增長勢頭，客運量錄得14.7%的雙位數升幅至6300萬人次，飛機起降量增加7.1%至399 450架次。貨運量較上一個年度上升2.7%至510萬公噸，令香港國際機場自2010年以來，第15次榮膺全球最繁忙貨運機場。航空交通量持續上升，進一步鞏固香港國際機場作爲亞洲的首要樞紐地位。

除稅後溢利20.43億 董事會宣布向政府派發股息5億元

機管局於2025/26年度的財務表現穩健，錄得除稅後溢利20.43億港元，董事會宣布向政府派發股息5億港元。

機管局主席林天福表示，國家《十五五規劃綱要》明確支持香港鞏固及提升其國際航空樞紐地位。香港國際機場過去一年繼續積極增強其領先國際航空樞紐地位，為未來發展奠定基礎。隨着三跑道系統為航空交通長遠增長提供運力，以及SKYTOPIA多個核心項目持續推進，機場發展正揭開新一章。

年內新增26個航點 主要為「一帶一路」沿線新興市場

香港國際機場年內進一步擴展其全球航空網絡，新增了26個航點，主要為位於「一帶一路」沿線的新興市場。至2025/26年度末，約140家航空公司在機場提供服務，連繫全球超過220個航點。

隨着擴建後的二號客運大樓於年內開始分階段投入運作，標誌着機場客運服務邁進另一重要里程。二號客運大樓旅遊車候車大堂於2025年9月率先啓用，集中處理跨境客車及轎車服務，其後全新旅客離港設施亦於2026年5月啓用。

香港國際機場亦進一步提升大灣區的客運服務，城市候機樓網絡於年內擴展至38個服務點，截至2026年6月已進一步增至41個，讓旅客可於前往香港乘搭國際航班前，預辦登記及相關手續。機管局亦於2025年11月推出創新的多式聯運服務「易泊飛」，讓來自廣東省指定城市及澳門的航空旅客，自行駕車至港珠澳大橋香港口岸的自動化停車場，再經香港國際機場轉乘航班前往世界各地。

在持續提升設施的同時，機場推出多項措施豐富旅客體驗，吸引更多旅客經香港轉機。年內推出全新的免費中轉遊，讓轉機期間逗留最少7小時的轉機旅客，透過免費的導賞團探索香港歷史悠久的社區、海濱及文化景點。機場亦推出一系列文化工作坊，讓旅客親手製作富有本地特色的紀念品，為旅客締造更獨特的文化體驗。

為鞏固機場作為全球航空貨運樞紐的領先地位，機管局透過策略性投資貨運設施及營運模式，進一步提升貨運處理能力。香港國際機場東莞空港中心讓大灣區的出口貨物可於東莞完成安檢、打板及收貨等程序，然後經海路運送至香港國際機場禁區，再轉運至海外目的地。國際貨物亦可透過香港國際機場及空港中心進入中國內地市場。截至2025/26年年底，共有30家航空公司及144家香港貨運代理於空港中心營運，貨運量及貨值按年攀升超過90%。空港中心第一期永久設施預計將於2027年全面投入運作。此外，香港國際機場亦於年內推出「空陸鮮活產品專屬快線」，透過簡化轉口程序，讓水果、冰鮮貨品及鮮活水產等貨物，經港珠澳大橋直送內地，大幅提升運輸效率與可靠性。

亞博館第二期擬2028年底前落成

機管局於2025/26年度繼續推進SKYTOPIA多項主要發展項目。亞洲國際博覽館第二期工程正在進行，當中可容納二萬個座位的表演場館已於年內動工，並計劃於2028年年底前落成。此外，機管局已委任專業營運商，管理藝術與珍品倉儲設施，該設施訂於2027年啓用。為支持香港發展遊艇經濟，機管局展開了遊艇港灣項目，邀請全球投資者及合作夥伴就其發展提交意向書。全港首個自動駕駛公共運輸系統航天走廊，計劃於2026/27年度投入服務，將大幅提升大灣區訪客往返機場島與港珠澳大橋香港口岸的便利度。連接SKYTOPIA及鄰近東涌市中心的「機場東涌專道」工程亦已展開，預計2028/29年度通車，進一步加強機場與周邊社區，以及鄰近商業和酒店發展項目之間的交通連繫。