書展2026｜《一齊來讀毛澤東》繁體版發布 漫畫形式傳承偉人精神 助年輕一代認識歷史

第36屆香港書展今日（15日）於灣仔會議展覽中心開幕，《一齊來讀毛澤東》繁體版亦在下午進行簽約暨新書發布會。內地中國少年兒童新聞出版總社聯同香港新中國史出版社推出圖文漫畫讀本，出版、教育界、基金會嘉賓齊聚分享，冀透過淺白生動的漫畫，向香港青少年傳承毛澤東勤學、心繫人民的精神，彌補本地近代史教育的不足。

活動一開場播放主題宣傳短片，本書作者北京大學中文系教授韓毓海於片中講述毛澤東獨特讀書之道，堅持「不動筆墨不讀書」，每本藏書都寫滿個人批註，他坦言世人多追求留名、積聚財富，毛澤東卻只求為人民留下精神啟迪，便心滿意足。短片亦還原青年毛澤東在北大圖書館博覽群書、善於獨立思考的經歷，令偉人形象更立體親切。

本書由韓毓海執筆、漫畫家陳磊繪製簡筆插圖，分28個篇章完整記述毛澤東一生，內容覆蓋青年求學、長征艱苦歲月、新中國建立等關鍵史實，還原長征七萬將士出發、僅七千人生還的艱難歷程。書中重點傳遞五大核心精神：終身勤學善思、心懷百姓不計私利、面對苦難堅韌不屈、待人謙和懂得取長補短、時刻居安思危。全書避開艱澀史料，以漫畫降低閱讀門檻，針對調查顯示本港不少師生近代史認知薄弱的現狀，成為適合青少年的愛國教育讀物。

現場多位嘉賓輪流發言分享。中少總社黨委副書記、紀委書記劉宇介紹，總社長年深耕紅色少年讀物，今次專門推出繁體版，希望藉香港作為平台，向海內外講好中國故事。

新中國史出版社社長盧英傑提到，數年前他與身邊小輩傾談時，察覺一群小朋友對中國近代史認識十分淺薄，再加上後續與中文大學合作的國情調查亦反映，大量師生未能回答基礎歷史知識，因此決定引進漫畫形式的《一齊來讀毛澤東》繁體版，透過淺白易懂的內容加以推廣，令年輕一代認識歷史、傳承偉人精神。

YOU AND ME基金會蘇麗珍結合國安展覽歷史內容，認為本書有助青少年建立清晰家國認知，基金會後續會在校內舉辦閱讀比賽，提升學生閱讀興趣。

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香港普通話研習社科技創意小學校長梁兆棠則重點提出，學校可透過這本書引導學生重建恆常閱讀習慣，學生堅持閱讀後，才能深入理解毛澤東勤學、思辨、有擔當的精神，從偉人事跡汲取成長力量，同時培養居安思危的家國意識。

活動尾段舉行簽約儀式，兩間出版社正式達成長期合作，後續將書籍推廣至全港學校及家庭。整套讀本以輕鬆圖文承載厚重歷史，讓香港年輕人認識新中國建立的來之不易，從毛澤東的生平中汲取勤學、無私、堅毅的精神，樹立正確價值觀與家國情懷。

實習記者：張頌恩