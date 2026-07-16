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每日雜誌‧人物誌｜由探廢到出書 梁淑蘭記錄消失中的村校

社會
更新時間：12:40 2026-07-16 HKT
發佈時間：12:40 2026-07-16 HKT

沿着滿地枯葉的山坡一步步往上爬，幾經滑倒，廢墟攝影專頁「隨心影匠」的版主梁淑蘭（Zoe）人生第一次踏足廢棄村校——葵涌公立學校。這次探索，成為她與香港村校結緣的起點。此後數年間，她穿梭全港不同地方，從市區到鄉郊，探訪一間又一間廢棄村校，透過鏡頭記錄校舍面貌，並翻查歷史資料、與村民及舊生對話，拼湊村校背後的故事。最近，她把多年來的「探廢」經歷整理成書，以遊記形式記錄所見所聞，透過文字與影像，留下正在消失的村校面貌，也讓更多人重新認識香港鮮為人知的地方歷史。 

梁淑蘭說，其探索的首間廢棄村校「葵涌公立學校」已被清拆。 受訪者提供
梁淑蘭說，其探索的首間廢棄村校「葵涌公立學校」已被清拆。 受訪者提供

訪問當天，Zoe相約的地方同樣是一間廢棄村校——位於黃大仙區的至德公立學校。校舍外牆仍保留着繽紛色彩，在一片住宅高樓中格外顯眼。她笑說，在九龍東生活多年，也是近年開始探索廢棄村校後，才知道原來市區也藏着一間村校。

至德公立學校自2008年起荒廢至今。
至德公立學校自2008年起荒廢至今。
位於黃大仙的至德公立學校，早年被申建住宅及安老院。
位於黃大仙的至德公立學校，早年被申建住宅及安老院。

Zoe的探索荒廢村校之路，始於疫情時期。因緣際會下，她接觸到網上「探廢」群組，開始跟隨其他成員探索不同地方。

難忘獲邀參觀元朗友恭學校

很多人看廢墟，只看到殘破，當時還是「探廢」新手的Zoe卻眼前一亮，希望了解更多村校背後的人與事。她開始不滿足於拍照，自行翻查荒廢村校的歷史與故事。Zoe形容，自己是個「堅持」的人，只要決定做一件事，便不會三分鐘熱度，而是願意花很長時間慢慢完成。

梁淑蘭曾走訪香港30多間廢棄村校，圖為使徒西門彼得學校。 受訪者提供
梁淑蘭曾走訪香港30多間廢棄村校，圖為使徒西門彼得學校。 受訪者提供

其後數年，她走訪香港30多間廢棄村校，並開設「隨心影匠」專頁，以文字和影像記錄本地廢墟。今年，她更推出處女作《村梭鄉校——探廢影遊鄉村學校》，分享友恭學校、壆圍公立學校等13間廢棄村校的歷史與故事，為一些即將消逝的村校留下記憶。

談及難忘的經歷，Zoe分享一次到訪元朗厦村鄉鄧氏宗祠友恭堂時，意外遇上有攝製團隊拍攝，正當她猶豫能否入內拍攝時，宗祠負責人「賢哥」主動走來，並邀請她入內參觀。

友恭學校的最初校舍。 受訪者提供
友恭學校的最初校舍。 受訪者提供

當日剛好是友恭學校的舊生聚會，在賢哥帶領下，她與友人來到平日不對外開放的後院，一睹友恭學校的校舍。她笑言，賢哥還贈送一本友恭學校校友會2019年的校刊，裏面記載了校歌與昔日友恭學校的照片。說到此處，她語帶可惜道，由於當時尚未有出書的想法，因此未詳細拍攝，後來也沒機會再次進內。

在友恭學校校友會2019年的校刊內，還能看見昔日的錫降村校舍圖片。 受訪者提供
在友恭學校校友會2019年的校刊內，還能看見昔日的錫降村校舍圖片。 受訪者提供

兩年後的某天，Zoe發布了元朗「壆圍公立學校」的帖文後，有讀者聯絡她，邀請她到訪位於新生村的「公立友恭學校」，該校為友恭學校擴建校舍。好奇心的牽引下，Zoe來到新生村，卻發現校舍早已夷為平地，只留下少數痕跡。

讀者主動聯絡 提供寶貴回憶

儘管那次只能「憑弔遺址」，Zoe卻感謝讀者兼舊生提供的寶貴資料及回憶，填補了關於這間校舍的空白。在回憶中，村校的班主任會帶領着學生為課室翻新髹油、在課堂上玩問答比賽、剪紙、會稱讚學生的字體漂亮等。

Zoe表示，部分村校較少可參考的歷史文獻，例如書中的「德華公立學校」，故選擇以遊記形式撰寫，輔以鄰近地區的補充史料或舊生分享，帶領讀者回顧村校。

對Zoe而言，出書並非為了滿足興趣，而是希望替香港留下紀錄。她憶述，讀書的年代，正值村校的興盛時期，惟她當時對村校一無所知，也完全沾不上任何關係。時至今日，到她認識村校時，它卻走向衰落。

梁淑蘭難忘在初次到訪「軍地公立學校」時，遇見美麗的夕陽。 受訪者提供
梁淑蘭難忘在初次到訪「軍地公立學校」時，遇見美麗的夕陽。 受訪者提供

問到會否覺得可惜，Zoe沉默片刻後道：「只能做紀錄，讓人知道它曾經輝煌過。」她說，香港不少村校並非單純的教育場所，而是整條村落共同建立的公共空間。學校的興衰，往往反映人口遷移、鄉村發展，甚至宗族歷史。當校舍荒廢，消失的不只是建築物，也是一代人的共同回憶。

她坦言，學生時代主要接觸中史和西史，甚少系統性學習香港本地的歷史。開始探訪村校後，她才主動閱讀歷史研究及村落資料，重新認識自己一直生活的地方。她又提到，除廢墟外，日常生活中的街招、舊街牌、公園設施等，同樣值得被記錄，作為香港急速變遷下留住記憶的方式。

梁淑蘭表示，隨着村校舊生逐漸老去，或許再難得知村校的故事。
梁淑蘭表示，隨着村校舊生逐漸老去，或許再難得知村校的故事。

香港急速變遷 紀錄土生土長故事

新書除了記錄正在消失的村校，也是Zoe一次遲來的圓夢。她分享，小時候尤其沉迷瓊瑤小說。由小學開始，已幾乎把瓊瑤的作品讀遍，中學時更曾經拿着原稿紙，一本接一本地寫小說，每部作品都有過百頁，至今仍收藏在家中。

她回憶，學生時代總有很多幻想，也曾認真想過成為小說作家。然而，長大後，她因就業前景選擇修讀翻譯；投入職場後，每天忙於工作，兒時那個「作家夢」，也慢慢被擱在一旁。

「曾經有幻想，但長大都磨滅了。」惟她沒有流露遺憾，反而帶着幾分坦然。她明白，人生每個階段都有不同選擇。

她笑說，大學以後一直使用英文和日文，工作上亦甚少涉及大量中文寫作，需要重新閱讀舊時作品，慢慢找回感覺。而寫這本書的過程，也讓她重新認識香港。

近年，香港不少村落因城市發展而逐漸消失，一些她曾經探訪的村校，如今已經拆卸，亦有更多地方正面臨荒廢。她說，不知道會否有下一本書，但如果還有機會，她仍然希望繼續書寫香港村落，把更多地方故事留下來，「希望透過我的經歷，讓更多人知道，其實可以從書籍或者自行探索中，對土生土長的地方有多一點了解。」

梁淑蘭笑言，自從接觸「探廢」後，開始格外留意身邊的事物。
梁淑蘭笑言，自從接觸「探廢」後，開始格外留意身邊的事物。

讚歎廣東話博大精深 教在港日本太太日常用語

Zoe同樣關注廣東話的保育。逾10年前，她開始教授在香港生活的日本人廣東話，隨着重新深入研究母語，她有感廣東話博大精深，希望留住這種具特色的本土語言。

她憶述，上世紀90年代，不少日本人因喜歡梅艷芳、張國榮等香港藝人，而學習廣東話拼音及聲調，「是最全盛的時期」。而她教授對象主要包括駐港日本領事館人員、日籍商人及其配偶等，其中以「太太」為主要學生群體，她們大多希望掌握日常生活用語，以便到街市買餸或與本地人溝通。

她坦言，廣東話雖是母語，但直至因授課需要，她才真正深入去了解其用詞和文法。從學習外國語言，再回到廣東話，她笑言，感覺就像在外國生活一段時間後再回望香港，會有截然不同的視角。直至去年，她因專注寫作，才暫時放下教學工作。

Zoe亦留意到，近年香港的語言生態正慢慢轉變，不少廣東話用語逐漸被內地詞彙取代，例如「二奶」變「小三」、「二世祖」變「富二代」。她認為，廣東話一直擁有豐富而具特色的詞彙及聲調，惟不少港人未必留意其價值。

記者：潘明卉

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