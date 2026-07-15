醫療事故︱5月錄兩宗 七旬婦肺組織檢驗抽錯位置 一病人照胃鏡後遺留鼻管

衞生署公布，本港今年5月錄得兩宗涉及私家醫院及日間醫療中心的醫療風險警示事件。個案包括一名70歲女病人，在身體錯誤一側被安排肺部活組織檢查，據指個案涉及港怡醫院。另一宗個案則涉及一名75歲女病人照胃鏡及大腸鏡後，發現鼻咽呼吸管被遺漏在病人的鼻孔內，據指涉事機構為九龍半島醫學中心。

病人情況穩定 已完成所需檢查

衞生署表示，今年5月28日收到一宗由私家醫院呈報的醫療風險警示事件。事件涉及一名70歲女病人在身體錯誤一側進行肺部活組織檢查。病人情況穩定，並已完成所需檢查。

一名70歲女病人被錯誤在身體一側抽取肺部活組織檢查，據指事件涉及港怡醫院。資料圖片

另一宗個案涉及一名75歲女病人照胃鏡及大腸鏡後，發現鼻咽呼吸管被遺漏在病人鼻孔內，據指涉事機構為九龍半島醫學中心。資料圖片

此外，署方亦於今年5月21日收到一宗由日間醫療中心呈報的醫療風險警示事件。事件涉及一名75歲女病人在2026年5月18日進行胃鏡及大腸鏡檢查後，由於病人鼻孔感覺不適，同日再檢查發現有鼻咽呼吸管遺留於鼻孔內。病人情況穩定。



衞生署指，收到通報後已隨即作出跟進，並要求有關私營醫療機構於四星期內提交調查報告，而署方已接獲調查報告。就私家醫院呈報的醫療風險警示事件，調查仍在進行中。若發現有關私家醫院違反《私家醫院實務守則》的規定，衞生署將採取適當的規管行動。至於由日間醫療中心呈報的醫療風險警示事件， 衞生署已向有關日間醫療中心採取了規管行動，指其未有遵守《日間醫療中心實務守則》。有關私營醫療機構已採取改善措施。衞生署會繼續監察各醫療機構實施措施的情況。