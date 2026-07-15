亨得利控股前主席張瑜平轉讓7.4億股予妻子 北京誠義豪泰入稟要求法庭下令撤銷資產轉移

亨得利控股有限公司董事局前主席張瑜平擔保了內地房地產項目「長安8號」發展商股份交易，去年初遭法庭頒下臨時全球禁制令，禁止轉移約人民幣2.8億元資產。然而張瑜平去年按照家事法庭的命令，無償轉讓7.4億股亨得利股份予妻子馮稼喬。交易買方北京誠義豪泰投資管理有限公司今入稟高等法院，要求法庭下令撤銷或取消張瑜平轉移資產，並要求其妻子女兒等將亨得利控股股份轉讓予法庭指定人士。

原告為北京誠義豪泰投資管理有限公司，被告依次為亨得利控股有限公司董事局前主席張瑜平妻子或前妻馮稼喬、君雅有限公司及女兒張沅沅。入稟狀指，原告入稟以撤銷或取消本港上市公司亨得利控股有限公司董事局前主席張瑜平將其資產轉移給家人，意圖欺詐債權人並損害原告利益。

涉案資產轉移包括2023年8月25日張瑜平將亨得利控股的一成六股份即704,643,034股轉讓給兒子張泳麟名下君雅有限公司；同日將亨得利控股百份之三股份即144,011,420股轉讓給女兒張沅沅；及2025年6月23日及24日，將亨得利控股的一成七股份即748,902,047股轉讓給妻子或前妻馮稼喬。原告要求法庭下令撤銷或取消上述資產轉移，並要求各被告從事任何必要行為及履行任何必要文件，以將亨得利控股股份轉讓予法庭指定人士。

案件編號：HCA1230/2026

本報記者