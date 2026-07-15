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13歲晴晴與6個月大睿鋒急需換心肺 醫管局籲捐贈器官延續生命

社會
更新時間：17:27 2026-07-15 HKT
發佈時間：17:27 2026-07-15 HKT

醫管局器官捐贈聯絡主任歐陽詠恩今日（15日）作出緊急呼籲，懇請大眾發揮大愛精神，支持器官捐贈，以拯救兩名目前正在生死邊緣徘徊的病童。兩名急需器官移植的小朋友分別為13歲女童晴晴及6個月大男嬰睿鋒（Rufus），兩人現時均於香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆，已雙雙列入同體型病人器官移植輪候名單的首位，急需大眾伸出援手。醫管局器官捐贈聯絡主任歐陽詠恩懇切呼籲市民支持器官捐贈，遺愛人間，給予這兩名正與死神搏鬥的小朋友一個重生的機會。

13歲晴晴病情惡化 依賴人工心肺機維生

13歲的晴晴患有先天性心臟病，歷年來曾接受多次心臟手術。她在2026年5月因心律不正入院後病情急轉直下，出現肺高壓及心臟衰竭。晴晴目前需依賴體外膜氧合器（俗稱人工心肺機，ECMO）支援生命，期間曾出現全身抽搐、腦硬膜下出血及肺炎等情況，更多次進入手術室更換人工心肺機配置及處理血栓。至7月更因心律不正兩度需要接受電擊復原。

晴晴隨時有出現中風、多重器官衰竭等致命併發症的風險。目前，心臟及肺移植是唯一能延續她生命的方案。適合晴晴的捐贈者條件為：

血型： O型

身高： 130至150厘米

兩人現時均於香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆，已雙雙列入同體型病人器官移植輪候名單的首位。
兩人現時均於香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆，已雙雙列入同體型病人器官移植輪候名單的首位。

6個月大睿鋒患擴張性心肌病變 急求換心

另一名急需救援的是僅6個月大、體重7.8公斤的男嬰睿鋒（Rufus）。他在出生4個月大時出現食慾不振及生長緩慢，至2026年6月中旬因氣喘求醫，被確診患有擴張性心肌病變引發心臟衰竭。睿鋒入院後病情危急，曾出現心跳過慢及低血壓而需要接受心肺復甦法搶救。

睿鋒在6月底已安裝左心室輔助器以支援心臟循環功能，現時仍需使用呼吸機及強心藥物。若未能及時進行心臟移植，隨時會出現腦中風、出血、感染及血栓等併發症而有生命危險。適合睿鋒的捐贈者條件為：

血型： 不限

體重： 6.5至23公斤

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