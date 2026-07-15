香港快運宣布7.16起下調燃油附加費 香港飛日韓泰等航線減至$241
更新時間：17:05 2026-07-15 HKT
發佈時間：17:05 2026-07-15 HKT
發佈時間：17:05 2026-07-15 HKT
香港快運HK Express今日（15日）宣布由明日（16日）起下調燃油附加費。從香港出發，至中國內地除外的其他地區之間航段，由現時的290元減至241元；香港和中國內地之間的航段則維持165元不變。
快運表示，燃油附加費會按燃油價格作出調整，費用按每位旅客及每一航段計算。燃油附加費將包含在機票總價格中，並以首程航段的出發地之貨幣計算。適用於所有票價種類、常規及獎勵機票。燃油附加費適用於所有旅客，惟2歲以下不佔座的幼童除外。
香港快運燃油附加費調整：
|航班出發地
|燃油附加費收費額（每一航段）
|2026年7月15或之前
|由2026年7月16日起
|香港
|香港和其他地區之間的航段（中國內地除外）
|HKD 290
|HKD 241
|香港和中國內地之間的航段
|HKD 165
|HKD 165
|日本
|日本和香港之間的航段
|JPY 14,300
|JPY 14,300
|南韓
|南韓和香港之間的航段
|KRW 65,000
|KRW 65,000
|中國內地
|中國內地和香港之間的航段
|CNY 135
|CNY 135
|中國 - 台灣地區
|中國 - 台灣地區和香港之間的航段
|TWD 1,180
|TWD 980
|泰國
|泰國和香港之間的航段
|THB 1,230
|THB 1,020
|越南
|越南和香港之間的航段
|USD 37
|USD 30.7
|菲律賓
|菲律賓和香港之間的航段
|PHP 945
|PHP 835
|馬來西亞
|馬來西亞和香港之間的航段
|MYR 160
|MYR 130
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