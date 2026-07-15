香港書展｜首日人流受天雨及放榜影響稍遜 參展商對銷情樂觀 有市民擬$1萬購補充練習自用

第36屆香港書展今日（15日）於香港會議展覽中心開幕，展期至7月21日，今年書展以「文創傳承．旅悅人生」為主題，聯同連串精彩文化活動，打造「文化七月．悅讀夏季」。《星島》記者現場所見，今日受天雨影響，加上中學文憑試放榜，入場人流較往年稍減，卻為書迷帶來更寬敞舒適的選購體驗，有市民預計花費約一萬元購買補充練習自用。參展商普遍對今屆書展的銷情抱持樂觀態度，預期業績將錄得增長。

旅遊書商：無懼AI競爭 內容就是王道

香港中國旅遊出版社執行主編程惠敏表示，近幾年生意呈上升趨勢，去年書展雖然有一日因打風未能營業，業績仍比前一年有所增長，並透露每年書展生意額約數十萬元。她指出，出版社已營運40多年，深明市場需要，選題皆針對讀者喜好。她強調，雖然如今網上資訊豐富，人工智能（AI）亦可設計旅遊路線，但相關資訊常有錯誤，未必可靠。她認為只要忠於內容，盡責查證，提供網上沒有的獨家內容，就能留住讀者，直言「內容就是王道」。

程惠敏續稱，近年閱讀風氣和旅遊模式均有改變，編輯會留意不同趨勢，例如根據熱門電影取景地，融合電影與旅行的元素，重新設計旅遊書的導賞路線。優惠方面，她指出版社的書籍主打深度旅遊，印刷和內容皆具質素，不欲賤賣，但仍有為書展推出減價優惠，例如最新一期《中國旅遊》雜誌原價35元，書展特價20元，買滿指定金額亦會贈送禮品，並會於展期最後兩日進行大特賣。

大學博物館參展 推中國風文創產品

文創產品方面，今年有大學博物館參展。香港中文大學文物館助理主任（推廣及傳訊）莊庭匡指出，攤位主要以宣傳文物館為主，樂見文創產品的銷量理想。他透露，今年書展首單生意的時間較去年早，目前生意額已接近去年首日總額，對今年情況感樂觀。他提到去年書展期間每日有數百人駐足攤檔，預計今年人流會較去年理想。

文物館大使Chloe介紹，今年特意為書展推出全新文創產品，最受歡迎的是從水墨畫作品中抽取動物元素製成的四款水墨風貼紙。莊庭匡補充，文物館亦有配合現正舉行的乾隆展覽而設計的磁石貼，以及館方出版的教育書籍和展覽冊子等，希望兼顧文創與書籍，滿足不同類型公眾的需求。

讀者喜好各異 本地文化研究書籍受捧

商務印書館（香港）有限公司董事兼副總經理吳小燕表示，歷年書展的生意額約有單位數的輕微增長。關於今年的熱銷書籍，她指因讀者群組而異，本地讀者偏好本土文化研究及流行文化書籍；家長傾向購買語言學習類及百科類書籍；內地讀者則多選擇文史類書籍。通常中午前的店內人流以成年讀者為主，下午則較多家長。

吳小燕指近十年香港讀者對本地文化研究的興趣濃厚，例如店內一本梅艷芳文化研究書籍就剖析了其歌曲與形象，並探討當時的社會文化，這類書籍持續暢銷。此外，圖文並茂的科普類書籍，例如動物百科等，亦深受家長歡迎。

天雨無阻書迷熱情 讀者讚人流少逛得舒適

市民潘女士表示，預計購買貼合學校課程綱要的語文練習自用，準備考試，亦會幫朋友代購補充練習，預算約一萬元。她指今年首次見到有不同國家的領事館擺設文創攤位，感到新奇有趣，冀以後可有更多不同文化類攤檔。

另一位市民潘女士則暫未購書，心頭好是一些中醫書籍及實體地圖，打算逛完整個展場後才購買。她表示以往會與兒子同來，近幾年則獨自入場，今年第一次在開幕首日到訪。她認為人流較少，可能因今日適逢放榜，加上是平日又下雨，但亦因此逛得更舒適。

就讀中三的唐同學表示，每年都會到訪書展，主要購買補充練習、參考書及文具，全為自用。她透露因今年需要留級，特意購買練習為自己「打底」。她指平日上學忙碌，較少時間閱讀，偶爾會買偵探小說及心理勵志類書籍。今年購書預算約600、700元，挑選補充練習時會特別留意折扣；文具則預計花費200、300元，笑言「用靚文具心情會好啲」。她同樣認為今年首日人流不及往年，不太擠擁，逛了約半個展場感舒服。

記者、攝影：周育瑩