涉醫院病房內摸臀非禮女護士 醫療助理自辯稱背對背離開時「屁股」碰到事主臀部

35歲男醫療助理被指今年初，在律敦治醫院的病房內摸女護士臀部，他否認非禮罪，案件今於東區裁判法院續審。裁判官王證瑜裁定表證成立，被告自辯稱為免在狹窄走廊撞到事主，而背對背地離開，「屁股唔小心撞到佢屁股」，而事主無任何反應。控方質疑為何不叫事主讓開或撞到後表示抱歉，被告解釋急於下班及「無諗咁多」。裁判官王證瑜押後案件至8月7日續審，被告續以原有條件保釋。

自辯稱入職便認識事主 私事亦有交流

被告黃智恆，被控於2026年1月29日，在香港灣仔皇后大道東266號律敦治醫院某病房內猥褻侵犯另一人，即X。承認事實指，女事主X及被告於2025年分別入職律敦治醫院，X任職登記護士而被告是病人服務助理。兩人於案發當日在涉案病房內工作。

被告自辯指，病人服務助理主要職責是餵藥、帶病人照X光等，亦負責打開或熄滅病房內的燈。被告表示自入職便認識X，二人除了工事，私事上亦有交流。

被告續指，案發當日X進入病房時他正在房內一張空床休息，以及觀察其他病人。其後被告到42號床與窗之間的位置熄滅床頭燈，為了將燈罩推回牆壁，被告走到41號床與42號床之間的走廊，當時該走廊無人。

「屁股唔小心撞到佢屁股」

熄燈後42號床的病人向被告要求出院，被告因職責而告知X。被告當時在走廊的床頭，而X在床尾。被告指X無任何回應，他遂準備離開，留意到X在41號床尾彎腰。被告為免觸碰到X，故面向42號床，雙手扶著床的床架及枱，背對背離開走廊。期間「屁股唔小心撞到佢屁股」，X亦無反應，被告重申無非禮意圖。

控方盤問時質疑被告為何不在X進入病房前熄燈，被告解釋是不明文規定，在護士入房前不會熄燈。控方又指被告大可叫X讓一讓，被告表示見X無回應42號床病人的要求，他亦急於到其他病房巡視及準備下班。而被告撞到後亦無向X表示抱歉，被告指雖是人之常情，但他當時「無諗咁多」。辯方無傳召其他證人，辯方案情完結，將於8月7日作結案陳詞。

案件編號：ESCC641/2026

法庭記者：雷璟怡