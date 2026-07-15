書展︱馬會設運動主題展區 互動體驗助兒童建立正向人生

第36屆香港書展於今日（15日）起一連七天舉行，香港賽馬會（馬會）於場內設以運動為主題的展區，透過互動體驗協助兒童及青少年建立積極健康的生活習慣及正向價值觀。

馬會展區設計與足球、劍擊及馬術等相關互動體驗

香港書展正於香港會議展覽中心舉行，馬會展區（展覽廳 3F-G，展位 3CON065 及 3CON-066）設計了與足球、欖球、劍擊、馬術、單車和羽毛球等相關、一系列富趣味性的互動體驗，讓兒童、青少年及家長在輕鬆氛圍中學習成長發展的關鍵範疇，包括網絡健康、情緒管理、社交技巧、時間管理及理財教育等。

馬會公司事務執行總監譚志源今日到訪香港書展參觀馬會展區，並與在場小學生互動交流。他表示，馬會一直與社會各界緊密合作推行不同教育項目，培養年輕一代的正面價值觀。馬會今次透過在書展設「寓學於樂」的展區，進一步接觸更廣泛的社群，以促進年輕人全人發展，成為積極健康的新一代，貫徹致力建設更美好社會的宗旨。

今次馬會不但透過社區團體派發約2000張書展免費門票，馬會義工隊更會於周末（18日及19日）於馬會展區提供免費手部及臉部彩繪服務，增添親子互動與歡樂時光。完成馬會展區所有活動的參加者，可獲限量版精美紀念品一份，數量有限，送完即止。