2019年參與暴動 法律系女生重審後裁定罪成 判囚34月

2019年8月31日港島區暴動，法律系女學生涉案被捕，2021年審訊後罪脫，但律政司其後上訴得直，案件重審後女生被裁定暴動罪𢦓。法官李俊文今於區域法院判刑時，指涉案暴動規模頗大，暴力程度嚴重，對公眾造成滋擾，而女被告被捕時的衣着和裝備亦顯示她並非輕微參與者，惟考慮到被告重審後被定罪，並因案失去成為律師的機會，故酌情減刑及監禁34個月，李官指這已是相關法律原則下最寬大處理。

雖非領導角色惟衣着裝備顯示非輕微參與者

27歲被告湯嘉欣，原被控暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪，指她於2019年8月31日在灣仔菲林明道和天樂里的交界處之間的軒尼詩道範圍，及天樂里一帶參與暴動；及同日管有鐳射筆。

被告在2021年8月獲裁定兩罪罪脫。律政司提出上訴，其中暴動罪上訴得直，案件發還原審法官處理。被告另曾申請終院上訴許可但被拒。

李官判刑時，指涉案暴動規模頗大，雖然只為時約半小時，但範圍不少及聚集逾千人，暴動人士亦作出破壞、投擲汽油彈及與警方對峙等激烈行為，暴力程度嚴重，對公眾造成莫大滋擾，雖然被告非領導角色，但她被捕時身穿黑衣黑褲、配搭防毒面罩、手持行山杖等，顯示她非輕微參與者，故李官以48個月作量刑起點。

因案失成律師機會承受壓力酌情減刑判囚34月

辯方求情時，提到被告父母離異，但她仍與父母維持良好關係，其母親曾遇工傷，後來成功索償，令她相信法律。案發時，女被告受朋輩和社會氣氛影響而犯案，而她被捕後，父親因急病而不幸離世。

辯方指，被告曾被判無罪，因控方上訴及重審後被定罪，案件至今逾7年；被告背景良好；因案失去成為律師的機會；被告沒有過度挑戰控方案情；被告曾獲准離港，完成學業後返回香港面對本案，並未潛逃。辯方提出就每項因素分別扣減刑期，李官指根據辯方的建議，扣減可達6成，並不恰當。

李官接納，被告在案中有兩方面的特殊情況，她由無罪變為罪成，案件至今已超過7年，而她獲准離港後仍返港面對本案；被告過去背景良好，她因案失去成為律師的機會，並承受巨大壓力。酌情減刑後，被告終判囚34月，李官指此減刑幅度對不認罪被告而言，已是相關法律原則下最寬大處理。

案件編號：DCCC512/2020

法庭記者：王仁昌