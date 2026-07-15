西環的士謀殺案 控方指有計劃行兇 31歲無業男被捕後稱心靈遭人操縱

2021年10月中凌晨31歲無業男在西環登上的士時，涉嫌持刀向48歲的士司機割頸，導致對方大量失血致死。無業男否認1項謀殺罪，案件今日於高等法院在5女2男陪審團席前開審。控方開案陳詞指被告有計劃犯案，在住所附近租住酒店，在酒店門外登車後馬上行兇，然後回家清洗衣服再逃往南丫島。開案陳詞又指被告在錄影會面中提到案發時心靈被人操縱，成為政府目標。

現年35歲被告蔡南生被控於2021年10月12日在香港，謀殺韋劍雄。控方開案陳詞指，死者韋劍雄已婚，育有3名子女，生前於港島任職夜更司機。2021年10月11日死者如常工作，惟遭被告兇殘殺害，從此與家人天人永隔。翌日凌晨4時50分，死者在西營盤沿東邊街駕駛的士，被告在伯惠酒店外截停死者的士，身上帶備兇刀及清潔毛巾。被告登上的士後隨即用刀刺向死者頸項，然後下車逃逸。死者嚴重出血，下車大叫求助，終倒臥車旁，送院搶救後證實不治。

警方調查發現被告案發前同日獨自入住伯惠酒店，與酒店職員交流正常；而被告住所位於案發現場附近，警方在內發現其住所及有鞋底染有死者血跡。控方指被告有計劃行事，事前入住酒店、更衣、帶備刀和毛巾，事後在附近丢棄會暴露身份的物品、回家清洗衣服再逃往南丫島，最終於南丫島被捕。被告接受了3次錄影會面，當中提到案發時入住酒店後馬上回家，心靈被人操縱，成為政府目標。控方拒絕說法，指被告對犯案一清二楚。

案件編號：HCCC150/2024

法庭記者：陳子豪