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兩度指插繼女陰部及吮胸 越南裔建築工認非禮罪囚3年 官斥違誠信令繼女蒙心理創傷

社會
更新時間：12:48 2026-07-15 HKT
發佈時間：12:48 2026-07-15 HKT

42歲越南裔建築工人前年在單位內趁12歲繼女熟睡，脫下繼女的內褲並將手指插入陰道，更揭開繼女的上衣，撫摸及吸吮繼女的胸部。建築工人今早在西九龍裁判法院（暫區域法院）承認兩項猥褻侵犯罪，辯方求情指本案屬家庭悲劇，被告望儘早獲釋一家團聚。暫委法官高偉雄判刑時斥，被告身為繼父卻違反誠信，令繼女蒙受心理創傷，判處3年監禁。

越南籍被告N.Q.C.，承認分別於2024年3月25日及4月8日，在香港長沙灣麗翠苑某單位，兩度猥褻侵犯時年12歲、13歲的女童X。

稱感羞恥難面對家人又望出獄一家團聚

暫委法官高偉雄判刑時指，X是被告的繼女，儘管二人沒有血緣關係，惟被告此舉仍屬破壞誠信。即使X不願提供創傷報告，惟X必然會因受到被告侵犯，而蒙受心理創傷。再加上，案發時X年僅12、13歲，其妹妹亦睡在X的身旁，被告的侵犯行為必然令X感到無助及受到羞辱，判處監禁3年。

辯方求情指，本案屬家庭悲劇，被告承認在2周內兩度侵犯繼女是錯誤的行為，沒有任何理由能協助開脫。被告對繼女深感抱歉及後悔，深知興起可惡的念頭而傷害了家庭，儘管被告起初在警誡下否認犯案，惟及後臨崖勒馬，主動將事件和盤托出。辯方引述被告親撰求情信指，被告感到後悔及羞恥，難以面對家庭，日後不會再犯，望能早日獲釋，成為負責任的父親及丈夫。被告妻子、X的母親在求情信中指，不明白為何被告會犯下此案，明白被告已深感後悔，本性是好男人，相信被告日後會改過自身。

辯方續稱，明白本案性質嚴重，惟被告沒有用言語威嚇及使用暴力，亦沒有使用自己的私處，過程中沒有拍攝及在網上發布等不當行為，非禮的時間亦不算長，情節在同類案中並非最嚴重。辯方指，儘管X不願提供創傷報告，但亦明白事件必然對X帶來創傷，難以一時三刻原諒被告，被告只能向X道歉及給予適當的距離。被告期望出獄後能一家團聚，承諾在得到X同意前不會同住，望法庭念被告坦白認罪、沒有刑事定罪紀錄、重犯機會低等輕判。

趁繼女入睡指插對方陰道並揸胸吮乳

案情指，女童X於2011年出生，被告是X的繼父，被告於2013年與X的母親結婚，並在2016年誕下細女，一家四口居住在案發地，X與妹妹同住一間房。在2024年3月25日的深夜，當時X年僅12歲，與妹妹在房間睡覺時，聽見被告步入房間，X假裝睡覺。被告隨後脫下X的內褲，將手指插入X的陰道，來回移動幾次，X感覺到被告的手指粗糙。被告更將手伸到X的胸圍下方，用手抓住X的左胸。X感到疼痛卻不敢移動，被告幫X穿回內褲後離開。X隨即將事件告知網友，指遭繼父性侵。

同年4月8日上午6時許，X在睡房內與妹妹睡覺，被告進入睡房後，X假裝繼續睡覺，被告用手抓住X的兩邊胸部，吮X的右邊乳頭，更將手伸入X的內褲，將手指插入X的陰道來回移動，X感到不適及疼痛。被告一度離開睡房，惟隨後折返，用手觸摸X的胸部數秒，及後輕拍X的背部以喚醒X。

X於同日向社工揭發事件，被告於同日被捕，並在警誡下否認犯案。被告隨後在錄影會面下，承認曾在3月26日將手指插入X的陰道2至3秒，及後因手指沾有X的分泌物而清洗雙手。被告另承認，在4月8日見睡夢中的X露出部分胸部，便用雙手伸直X的雙腿，揭開X的上衣觸摸X的胸部及吮其乳頭，亦有將手伸入內褲觸摸X的外陰數秒。

案件編號：DCCC1634/2025
法庭記者：黃巧兒

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