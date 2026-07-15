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懲教涉木棍捅羈留者肛門案 一級懲教助理被判公職失當罪脫 3名羈留人士1人傷人罪脫2人罪成

社會
更新時間：12:15 2026-07-15 HKT
發佈時間：12:15 2026-07-15 HKT

時任二級懲教助理2年多前在壁屋懲教所遭還押青年灑中爽身粉，疑連同其他羈留人士捅傷青年肛門。一級懲教助理涉嫌在知情不報，偕有份參與傷人的3名羈留人士否認控罪受審。法官姚勳智今於區域法院裁定懲教助理藉公職作出不當行為罪名不成立，同案羈留人士李宇軒傷人罪脫，其餘兩名羈留人士傷人罪成。

受審被告依次為55歲退休一級懲教助理郭紹輝，及3名羈留人士19歲李梓睿、19歲李宇軒及20歲林承蔚。郭紹輝否認藉公職作出不當行為罪，指他於2023年12月26日至2024年1月17日未能執行作為部門主管的職責及未能舉報懲教署二級懲教助理譚力翀襲擊事主。

其餘3名被告則否認有意圖而造成身體嚴重傷害罪，指3人於2023年12月26日在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使事主身體受嚴重傷害，而非法及惡意作出傷害。

同案33歲時任二級懲教助理譚力翀及20歲羈留人士何力桓早前已承認有意圖而造成身體嚴重傷害罪，譚另承認串謀妨礙司法公正罪。

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案件編號：DCCC 1096/2024
法庭記者：王仁昌

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