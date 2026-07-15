消委會寵物保險︱2023年至今接32宗投訴 無通知自動續保？第三者責任保障亦有限制

消委會寵物保險︱不少「毛孩」主人都會為寵物投保，以減輕突如其來的醫療開支。消費者委員會今日（15日）出版新一期《選擇》月刊，比較市場上7間保險公司的24個寵物保險計劃，發現近年部分計劃將保障項目進一步細分，新增危疾保障等項目，但大多屬附加保障，需要額外付費。消委會亦提醒，保費較高不等於最終自付金額較低，市民投保前應仔細比較保障範圍及索償條款。

年保費相差逾萬元 最平約千元入場

消委會於今年6月收集相關資料，當中23個計劃保障貓狗，另有1個計劃專為龜及鳥類而設。各計劃年保費差距頗大，由約1,000元至1.4萬元不等，保費一般會因寵物品種、年齡及保障範圍而有所不同。消委會研究及試驗小組委員林漢明表示，部分保險公司近年增設更細緻的保障內容，例如提高醫療保障額，或提供可額外購買的保障，包括貓傳染性腹膜炎（FIP）額外保障、心臟衰竭及中風等危疾現金賠償等。另有保險計劃涵蓋121種龜類及鳥類。不過，相關保障未必包含在基本保單內，部分更設有賠償上限，投保人需留意實際保障內容及額外保費支出。

2023年至今接32宗投訴 半數涉收費爭議

消委會透露，由2023年至今共接獲32宗有關寵物保險的投訴。消委會總幹事沈朝輝表示，當中17宗涉及價格及收費爭議，佔整體約53%，包括保險公司未有明確通知消費者下自動續保，引起爭議。另外有8宗涉及終止合約問題，例如受保寵物離世後，主人希望取消保單，但仍被要求繳付保單生效期間的相關費用。其餘個案則涉及銷售及理賠安排，有保險公司以寵物確診癲癎屬不保事項為由，拒絕批出賠償。

消委會同時進行問卷調查，發現逾半受訪寵物主人或準主人曾購買或有意購買寵物保險。不過，約四成受訪者表示暫不考慮投保，當中55%認為保費過高、40%認為保障範圍不足；另有逾三成人傾向自行承擔寵物醫療費用，亦有約三成人表示對寵物保險認識不足。此外，部分受訪者認為現階段未有投保需要，亦有人因寵物年齡或病史等因素，擔心未能成功投保。

首次投保多限8歲 高齡寵物續保或需核保

在投保年齡方面，24個計劃中有17個將首次投保年齡上限定於8歲，與2023年調查結果相若，其餘7個則接受較年長寵物投保，其中兩個計劃最高可接受12歲寵物。續保方面，13個計劃列明可續保至12歲、13歲或15歲，其餘則標明可終身續保或不設續保年齡限制，但高齡寵物續保時仍可能需要重新核保。林漢明提醒，主人投保前應留意保單是否保證續保，以及保費會否因寵物年齡、健康狀況或索償紀錄而調整，以免日後保費大幅增加。

貴保費未必慳更多?

消委會以挪威牧羊犬作個案，比較15個適用保險計劃，結果顯示保費較高的計劃，未必代表投保人最終支付較少。消委會指出，賠償結果除受保費影響外，亦與每次門診賠償上限、年度賠償上限及自負額等因素有關。若寵物一年內多次接受同類治療，部分計劃下主人需要承擔的費用或明顯增加。

此外，24個計劃中有19個提供第三者責任保障，主要涵蓋寵物導致第三者受傷或財物損失，而主人需負上法律責任的情況。不過，消委會指出，有關保障一般不包括滋擾、噪音、驚嚇等投訴，亦不涵蓋純屬道義上的賠償要求。若寵物曾有攻擊紀錄，或主人明知其具攻擊性卻未採取合理安全措施，例如沒有使用牽繩或口罩，保險公司有機會拒絕賠償。

消委會籲投保前細閱條款

消委會提醒，市民投保前應詳細了解保障範圍、自負額、續保安排及第三者責任條款；如寵物已有病歷或屬高風險品種，亦應先了解會否被拒保或需繳付額外保費。若經常帶寵物外出、寄養或前往寵物友善場所，更應留意第三者責任保障是否已包括在基本保障內，以及相關賠償上限及限制。