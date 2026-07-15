大律師蘇信恩涉非禮案 官再押後至9月待處理披露文件事宜

大律師蘇信恩涉2014年至2017年間，三度在西營盤某單位非禮兩人，被控猥褻侵犯及普通襲擊等5罪。案件因應辯方索取控方未披露文件而押後至今，原訂今日答辯。惟辯方指，向控方索要事主向投訴警察課作出投訴的文件遭拒，主任裁判官張志偉要求雙方就文件披露的爭議作書面陳詞，法庭考慮後再頒令披露。張官押後案件至9月7日再訊，另拒絕辯方免卻報到的申請，蘇信恩續以原有條件保釋。

32歲被告蘇信恩，被控3項猥褻侵犯及2項普通襲擊罪。控罪指蘇於2017年8年30日，兩度在西營盤水街25號至35號樂新大廈某室猥褻侵犯X；另於2014年3月11日，在同地分別猥褻侵犯及襲擊Y；及同年10月某日在同地襲擊Y。

辯方將延聘大狀 被告9月答辯

辯方表示收到有關調查報告的文件，惟未收到投訴警察課的文件，故向法庭申請，要求控方披露事主X向投訴警察課作投訴的全部文件；控方回應因相關法律原則而拒絕辯方的要求。張官要求雙方提供書面陳詞，連同他們的書信來往，法庭考慮後再作命令。

辯方將延聘大律師處理，望能押後至9月。張官直接詢問蘇信恩，蘇指控方先作反對陳詞，辯方再作回應，需時約7星期。張官遂押後案至9月7日下午再訊，蘇信恩確認屆時可答辯。

案件編號：ESCC3164/2025

法庭記者：雷璟怡