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DSE放榜2026︱24位狀元全名單！20名狀元留港讀醫、僅1人赴英 3狀元讀港大雙學位

社會
更新時間：12:59 2026-07-15 HKT
發佈時間：12:59 2026-07-15 HKT

DSE中學文憑試2026今日（15日）放榜，今屆DSE共誕生24位狀元，成歷屆最多。當中11位更在數學M1/M2取得5**，成為「超級狀元」。《星島頭條》整合24位狀元同學的學校、成績、升學及志願，讓讀者一文睇清今屆狀元來歷和去向。

24位狀元來歷及升學志願：

過往多屆的超級狀元或狀元，多是選擇升讀醫科，今年也不例外，24位狀元當中，有20位狀元選擇讀醫，即睇下表，了解24位狀元所讀學校及升學志願：

 成績 姓名 學校 升學路向 大學志願
超級狀元 馬端行 聖保羅男女中學 留港 港大或中大醫科
超級狀元 王繹嘉 聖保羅男女中學 留港 中大醫科
超級狀元 陳凱然 聖保羅男女中學 留港 港大或中大醫科
超級狀元 陶則然 英皇書院 留港 港大或中大醫科
超級狀元 朱瑋韜 聖保羅書院 留港 港大雙學位：工商管理學學士（法學）及法學士
超級狀元 黃樂彥 保良局羅氏基金中學 留港 中大醫科
超級狀元 熊鎧蕎 香港培正中學 留港 中大醫科
超級狀元 劉彥彤 協恩中學 留港 中大醫科
超級狀元 吳家穎 皇仁書院 留港 港大醫科
超級狀元 許樂 喇沙書院 留港 港大或中大醫科
超級狀元 唐小雅 英華女學校 留港 港大雙學位：工商管理學學士（法學）及法學士
狀元 莊梓謙 喇沙書院 留港 港大或中大醫科
狀元 趙汝謙 皇仁書院 留港 港大醫科
狀元 唐明德 皇仁書院 留港 中大醫科
狀元 莊以臨 聖保羅男女中學 留港 中大醫科
狀元 蔡善行 聖保羅男女中學 留港 港大醫科
狀元 鄭一力 沙田崇真中學 留港 港大或中大醫科
狀元 鄭子絃 香港華仁書院 留港 港大雙學位：政治學與法學
狀元 何卓諾 香港培正中學 留港 中大醫科
狀元 李心兒 保良局董玉娣中學 留港 港大或中大醫科
狀元 劉子湉 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 留港 中大醫科
狀元 姚祉琳 嘉諾撒聖瑪利書院 留港 港大或中大醫科
狀元 程熹 拔萃女書院 赴英 牛津電腦科學
狀元 羅苡庭 拔萃女書院 留港 港大或中大醫科

11位超級狀元：

13位狀元：

攝影：蘇正謙、劉駿軒、陳浩元、盧江球、何家豪、何君健、何健勇、汪旭峰

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