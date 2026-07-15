DSE放榜2026︱24位狀元全名單！20名狀元留港讀醫、僅1人赴英 3狀元讀港大雙學位
更新時間：12:59 2026-07-15 HKT
發佈時間：12:59 2026-07-15 HKT
發佈時間：12:59 2026-07-15 HKT
DSE中學文憑試2026今日（15日）放榜，今屆DSE共誕生24位狀元，成歷屆最多。當中11位更在數學M1/M2取得5**，成為「超級狀元」。《星島頭條》整合24位狀元同學的學校、成績、升學及志願，讓讀者一文睇清今屆狀元來歷和去向。
24位狀元來歷及升學志願：
過往多屆的超級狀元或狀元，多是選擇升讀醫科，今年也不例外，24位狀元當中，有20位狀元選擇讀醫，即睇下表，了解24位狀元所讀學校及升學志願：
|成績
|姓名
|學校
|升學路向
|大學志願
|超級狀元
|馬端行
|聖保羅男女中學
|留港
|港大或中大醫科
|超級狀元
|王繹嘉
|聖保羅男女中學
|留港
|中大醫科
|超級狀元
|陳凱然
|聖保羅男女中學
|留港
|港大或中大醫科
|超級狀元
|陶則然
|英皇書院
|留港
|港大或中大醫科
|超級狀元
|朱瑋韜
|聖保羅書院
|留港
|港大雙學位：工商管理學學士（法學）及法學士
|超級狀元
|黃樂彥
|保良局羅氏基金中學
|留港
|中大醫科
|超級狀元
|熊鎧蕎
|香港培正中學
|留港
|中大醫科
|超級狀元
|劉彥彤
|協恩中學
|留港
|中大醫科
|超級狀元
|吳家穎
|皇仁書院
|留港
|港大醫科
|超級狀元
|許樂
|喇沙書院
|留港
|港大或中大醫科
|超級狀元
|唐小雅
|英華女學校
|留港
|港大雙學位：工商管理學學士（法學）及法學士
|狀元
|莊梓謙
|喇沙書院
|留港
|港大或中大醫科
|狀元
|趙汝謙
|皇仁書院
|留港
|港大醫科
|狀元
|唐明德
|皇仁書院
|留港
|中大醫科
|狀元
|莊以臨
|聖保羅男女中學
|留港
|中大醫科
|狀元
|蔡善行
|聖保羅男女中學
|留港
|港大醫科
|狀元
|鄭一力
|沙田崇真中學
|留港
|港大或中大醫科
|狀元
|鄭子絃
|香港華仁書院
|留港
|港大雙學位：政治學與法學
|狀元
|何卓諾
|香港培正中學
|留港
|中大醫科
|狀元
|李心兒
|保良局董玉娣中學
|留港
|港大或中大醫科
|狀元
|劉子湉
|香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
|留港
|中大醫科
|狀元
|姚祉琳
|嘉諾撒聖瑪利書院
|留港
|港大或中大醫科
|狀元
|程熹
|拔萃女書院
|赴英
|牛津電腦科學
|狀元
|羅苡庭
|拔萃女書院
|留港
|港大或中大醫科
11位超級狀元：
13位狀元：
攝影：蘇正謙、劉駿軒、陳浩元、盧江球、何家豪、何君健、何健勇、汪旭峰
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