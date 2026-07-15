消委會老花眼鏡︱17款現成老花鏡 4款長期使用或致眼睛疲勞 專家教如何延緩老花加深！

不少中年人士和長者無論是日常看手機、翻閱報刊、外出吃飯看餐牌，或購物需檢視產品標籤時，老花鏡是好幫手，有人會選擇「即買即用」、價格較相宜的現成老花鏡。消委會測試17款現成老花鏡，結果發現雖然全部樣本的機械強度及穩固度、阻燃性、鎳釋出的風險及跌落測試表現理想，但大部分樣本均欠缺標準所需的標示和警告字句，當中10款樣本更沒有標示適用的瞳孔距離，令消費者難以選擇適合自己的產品。

10款樣本無標示瞳孔距離 消費者難選擇合適產品

而有標示瞳距的樣本在此次光學測試中的稜鏡度項目亦表現參差。另外「萬豐家居百貨TR5005」樣本在抗汗液腐蝕測試後，鏡架上標示的字樣變得不清晰，可能影響日後使用。消委會促請供應商應隨產品提供詳細的使用說明及相關的警告字句。此外，亦應提示使用者，只有找眼科專業人士定期檢查，才能確定視力及眼睛的健康狀況。

消委會從百貨公司、家品店、小販攤檔、眼鏡店及網上商店等零售點購買17款現成老花鏡樣本，聲稱的老花度數均為+2.50 或+2.5（即俗稱 250 度），售價由8元至490元。

是次參考EN 14139:2010和EN ISO 12870:2025標準的要求，評估樣本的標示和說明。按標準要求，聲稱的度數須永久標示在眼鏡上，然而部分樣本只在鏡片上貼有標示度數的貼紙，資料易被移除。另外，大多數樣本亦沒有說明這類老花鏡只適合看近物或供近距離閱讀時使用，而不適合看遠物或於駕駛車輛時佩戴。標籤說明較理想的樣本有L2（好夢萊Haomenglai 防藍光高級折叠老花眼鏡，售70元）和L3（恆益 Heng Yi 防藍光老眼鏡有效阻隔藍光BLUERAY，售25元）。

如何延緩老花加深的情況？

香港眼科視光師學會會長陳文彬指，老花是一種隨年齡增長而出現的生理變化，目前尚無法完全阻止其發生和加深。然而，大眾可採取以下措施，以減緩老花加深的速度，並減輕其對生活的影響。

閱讀或使用電子產品時，應保持適當距離和正確姿勢，並遵循「20-20-20」法則，即每20分鐘望向20英尺（約6米遠）的物體20秒，定期讓眼睛休息，減輕睫狀肌的負擔。

攝取均衡營養有助於維持晶狀體和視網膜的健康。

控制糖尿病及其他慢性疾病。高血糖可能會加速晶狀體提早老化，令老花更早出現及惡化得更快。

定期進行眼科視光檢查。除了檢驗度數外，全面的眼科檢查可以及早發現和處理可能加速視力問題的其他眼疾（如白內障、青光眼、黃斑病變等），間接有助於保持整體視覺功能的健康。當眼科專業人士掌握到有關人士最新的眼睛健康狀況時，亦可為當事人建議其他適合的矯視方法。

長者發現眼睛有以下情況應求醫：

配戴眼鏡後仍不能改善視力 持續眼痛、眼睛刺痛或突然劇痛 看見光環、彩虹圈，或對光線過分敏感 失去部分或周邊視野 突然出現大量「飛蚊」（浮動影像或黑點）

衞生署指，市民在接受視光師服務前，包括測試視力、配處或裝配視光用具（例如老花眼鏡）時，可瀏覽視光師管理委員會網頁查看註冊視光師名單，以確保服務提供者的資格。