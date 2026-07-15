宏福苑聽證會｜競委會：有圍標由三合會領導 有時涉及行賄及暴力

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會今日（14日）起一連三日在中環展城館舉行第六輪共三場聽證會，將聽取各涉事方的總結陳詞。委員會主席陸啟康表示，較早前已收到8個涉事方提交的書面陳詞，包括政府、市建局、9位宏福苑居民此外，亦收到宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會（新管委會）、置邦興業有限公司、宏泰消防工程有限公司、中華發展工程有限公司董事梁秉基的書面陳詞。其中，宏泰消防工程有限公司及新管委會已表示僅提交書面陳詞，不會作出口述陳述。

7月15日聽證會重點：

陸啟康指已收到8個涉事方提交的書面陳詞，政府代表書面陳詞接近400頁，委員會大律師的陳詞則約600頁。

代表市區重建局資深大律師呂世杰表示，招標妥非杜絕罪案保證，是圍標及不當行為一道屏障。

代表置邦興業有限公司大律師何卓衡質疑宏泰消防董事鍾傑文「信口雌黃」。

競委會指圍標及反競爭行為在香港市場普遍存在，部分甚至由黑社會主導，處理反競爭行為不限於圍標法例，有時亦涉及行賄。

代表宏福苑消防承辦商中華發展律師指，董事梁秉基承認是「橡皮圖章」。

中華發展董事承認是「橡皮圖章」

委員會聆訊期間，宏福苑大維修工程的註冊消防承辦商、中華發展工程有限公司董事梁秉基作供時，曾被問及他是否只是一個「橡皮圖章」，梁秉基當時表示同意。其代表大律師陳熾龍在陳詞時指出，委員會應考慮相關對話的前後脈絡，因為在梁秉基回答之前，委員會曾指示他毋須即時解釋，稱稍後會再作跟進。

陳強調，梁秉基當時雖然承認是「橡皮圖章」，但委員會卻刻意忽略了他之後提出的說明。此時，委員會主席陸啟康打斷陳詞，質問：「先唔好理佢嘅答覆，但事實就係（橡皮圖章）吖嘛？」陳熾龍僅回應稱「梁秉基同意Objectively係嘅。」

圍標及反競爭行為在香港市場普遍存在 有個案由三合會主導

【11:15】競委會行政總監（法律事務）李曉亮表示，圍標及反競爭行為在香港市場普遍存在，圍標不僅令承建商藉加入非必要項目謀取暴利，更涉及有組織集團運作，部分甚至由三合會主導。他指出，處理反競爭行為不限於圍標法例，有時亦涉及行賄，針對物業管理領域，削弱市場競爭帶來的益處；更有個案涉及暴力，有自稱黑社會人士施壓阻止入標。競委會亦發現有不法分子干擾投標程序，包括洩露標書內容，營造激烈競爭假象，而圍標集團往往綜合使用上述手法。

李曉亮強調，打擊圍標面對重大挑戰，因圍標集團靈活性高、機動性大。他舉例，有圍標集團將旗下承辦商借予另一集團，以提供更多掩護式標書，令涉案成員增加；另有集團在招標初期不僅招攬旗下承辦商，亦嘗試拉攏其他已屬對手陣營的承建商，情況雖看似滑稽，但反映問題的廣泛性及明目張膽程度，是明刀明槍地問會否參與圍標，參與者亦直白地回覆已參與圍標。

競委會建議圍標刑事化 圍標者將來或面臨監禁

競委會建議立法者考慮在條例下明確罰款採用民事舉證標準，與成熟司法管轄區看齊，確保違規者一旦被揭發，須面對巨額罰款，使其無法保留不當得益，並具強烈阻嚇力。針對外界認為條例「無牙力」，競委會進一步建議將圍標刑事化，參考《競爭條例》第91條，大幅提高參與圍標者的成本，將來或面臨監禁。

陸啟康關注若圍標刑事化，舉證責任將採用刑事標準，執法部門的舉證要求會更高。李曉亮回應指，可考慮採用雙軌制處理：若案件涉及重大利益，可用刑事程序處理；若經證據評估後認為合適，則可採用民事形式追究。

代表置邦興業有限公司大律師何卓衡（右）。

物管公司置邦稱未有收取額外費用 在維修中並無角色

【11:05】代表置邦興業有限公司大律師何卓衡表示，置邦在大維修工程中並未被委任為顧問或監察角色。他指出，置邦作為物業經理人，並未就大維修工程收取任何額外費用。公司亦沒有被委任為大維修的顧問監督，因此沒有就相關工作收取額外費用。何卓衡希望委員會在考慮證據時，能顧及置邦在相關事宜上面對的限制。

何卓衡表示，置邦曾積極跟進居民的投訴，並向大維修的工程顧問公司鴻毅建築師及工程公司宏業反映相關問題。他提到，置邦的前線員工曾親身阻止工人在施工期間吸煙，但由於公司「無法律權力去執行相關規定」，實際執行上面對困難。

質疑宏泰消防董事鍾傑文「信口雌黃」

何卓衡質疑宏泰消防董事鍾傑文證供的可信度。鍾傑文聲稱曾於2025年11月21日與置邦員工鄭芷盈進行一段9秒通話，要求對方提供俗稱「SDN」的「消防裝置關閉通知書」。然而，何卓衡指出，鄭芷盈一方提供的證據顯示該次聯絡實為「Miss Call」（未接來電）。面對此證據，鍾傑文隨即改口，聲稱那是一個無來電顯示的6秒通話。何卓衡批評鍾傑文的供詞「信口雌黃、完全不可信」。

代表市建局的資深大律師呂世杰。

招標妥非杜絕罪案保證 是圍標及不當行為一道屏障

【11:00】代表市區重建局資深大律師呂世杰表示，市建局於 2016年5月1 日推出招標妥，其核心貫徹始終的宗旨，過去與現在均為減低業主及業主立案法團面對圍標的風險。他指，雖然招標妥並非萬無一失，但有證據顯示，有犯罪集團「想盡辦法避免使用它」，正是市建局一直就招標妥所主張的功能，強烈「它並非杜絕罪案的保證，而是對圍標及相關不當行為的一道屏障。」

呂世杰表示，不同意居民指市建局矮化職能，市建局是促進者，並非執法機構，其職責是「減低」圍標的風險，使圍標更難發生，樓宇復修業內的犯罪活動、貪污、未申報的利益衝突、欺詐及圍標，往往隱藏於層層中間人及空殼公司之後，內訌及糾紛必然使問題複雜化；非法款項慣常以現金支付，而潛在證人，尤其在涉及三合會時，常因恐懼報復而不願挺身。

招標妥無法防止法團委員與承建商 或顧問與承建商之間私下串通

他續指，招標妥無法防止法團委員與承建商，或顧問與承建商之間私下串通。凡投標者與有關人士私下串通，平台的匿名性、標書的集中收集，以及獨立會計師的參與均無法偵測及打擊該不法行為。

呂世杰表示，市建局汲取經驗，承認在若干方面有進步空間，會全面檢討及在一些方面將作出改善。政府已於 2027/28 財政預算中申請向市建局撥款合共 3 億元，當中 1 億元是起動資金，讓市建局成立子公司專責提供加強版「招標妥」服務，並讓子公司有足夠起始資金推出新服務，另外 2 億元則為使用加強版「招標 妥」服務的業主提供該服務的費用寬減資助。加強版招標妥的內容包括推出更嚴格的顧問公司和承建商「預審名單」、由市建局監督開標 及評標流程等 ，巿建局正與政府敲訂服務細節，並會適時公布詳情。

委員會主席陸啟康。

收到政府代表書面陳詞接近400頁 委員會大律師陳詞約600頁

【10:20】陸啟康表示，今早先由置邦物業管理有限公司的代表大律師陳詞，隨後依次為梁炳基、市建局、居民代表、政府及獨立委員會大律師。為配合各代表大律師的日程安排，預計今日聽證會將於下午1時前結束，明日上午10時繼續聽取餘下總結陳詞。

陸續指，目前收到的政府代表書面陳詞接近400頁，委員會大律師的陳詞則約600頁。為方便理解，各方不會在聽證會上逐段讀出，書面陳詞將於作出口述前，即早上9時30分上載至委員會網站，明日及後日亦採用相同安排。

陸啟康強調，獨立委員會將在聽證會結束後，連同已聽取的證供及其他書面資料，作獨立及整體考慮。委員會最終就職權範圍內事宜所作的研判結論及改善建議，將於提交行政長官的報告中詳細交代，有關建議需顧及資源配套、操作細節、市民承受能力、持份者角色及市場情況等因素，因此預期改善建議總體屬方向性。

記者：黃子龍、曾偉豪

攝影：葉偉豪