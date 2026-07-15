每日雜誌｜記者觀塘放蛇睇樓 揭工廈全層闢豪華劏房 職員曾見校服學生清晨出門 有人疑同區經營5劏場

全新裝修、酒店式管理、內設衞浴空間和熱水爐，本應出現在住宅樓盤的配套，被用作包裝「工廈劏房」，更疑淪為非法住宿的溫床。《星島》揭發觀塘一工廈高層全層被劏成66個單位出租，近月時有傢俬搬出搬入，疑有租客「入住」，更有身穿校服的學生，在清晨「出門」上學。有地產經紀透露，有人在同區經營5個「劏場」，去年花逾600萬元「豪裝」涉事樓層。除了懷疑有人留宿，有其他樓層的員工反映，該樓層不時有垃圾堆積，投訴大半年來未獲正視。屋宇署回覆指，已派員到場視察及進行調查，如發現有違規情況，將採取適當跟進行動。

工廈標榜「酒店式管理」，各單位享有獨立信箱。

記者日前隨地產經紀參觀觀塘敬業街一工廈，該廈8樓全層佔地1萬呎，被劏成66個單位出租，標榜「全新裝修」和「酒店式管理」，部分單位更裝有內廁、沐浴系統和熱水爐。

部分單位設有內廁、沐浴系統和熱水爐。

經紀帶記者參觀其中兩個待租單位，實用面積分別為122呎及131呎，月租皆逾5000元。經紀熟練地介紹，租金已包差餉、地租和管理費，各單位享有獨立信箱，且大廈設有24小時保安，強調其他樓層皆是寫字樓，環境安靜，「熱水爐預熱5至6分鐘就行，水電用多用少也是每月100元，更有無線網路（Wi-Fi）。」他說，部分沒有獨立洗手間的單位，月租約4000多元，現時已全數出租。

「看得出是貴價裝修，不會騙你。」經紀透露，負責人斥資600多萬元翻新，當中有近200萬元用於完善消防設備，部分單位內裝有消防自動灑水系統。他又說，房間特意用了兩層隔音板，有租客帶同小型犬隻進駐亦無問題，惟晚上不可大聲喧嘩，「有些租客聲稱開工作室，不過晚上也在，估計早已住下來。」

法例訂明工廈不能用作住宅用途，地產經紀坦言，負責人會與租客簽訂工廈租約，但不會查證實際用途，亦會「溫馨提示」相關租客，出入時勿向保安提及細節，「雖然（住宿）不可行，但不會來捉你，很多人都這樣做。」他續說，負責人在觀塘有5個「劏場」，以此大廈的租金最貴，但由於翻新成本高昂，必須全數出租才有利潤，「裝修靚也沒用，地段問題無法租得更貴。」

地產經紀聽聞，負責人去年花逾600萬元「豪裝」涉事工廈。

有消息人士透露，8樓業主把全層出租予一「大戶」，對方再分拆成細單位分租。現場所見，該層只有4個單位門前貼有公司招牌，其中1間更疑似欠租。地產經紀坦言，有租客僅1個半月便離場，另有租客經營派對房間，無奈客人吸煙導致煙霧瀰漫，影響鄰近租戶，最終被場主趕走。

有同層租戶稱，派對房間的用家懂看眼色，普遍凌晨1至2時已經「散場」，但他相信同層有人「留宿」。他指，曾目擊洗衣店店員前來收發衣物，亦有家具搬出搬入，「見到對面單位有床鋪。」

相關單位於地產網站放租。

垃圾堆積投訴大半年未獲正視

另一名於去年底遷入的租戶指，當時經地產經紀介紹，看中此處地理位置方便，大堂和走廊皆設有閉路電視，管理較同區其他工廈理想。他坦言，不擔心屋宇署前來巡察，若有關部門證實業主違規及釘契，按照合約，業主須賠償予受影響租戶。

據了解，曾有其他樓層的員工向大廈物管公司投訴，惟大半年來未獲正視。張先生（化名）向記者反映，自8樓單位入伙後，連月有許多陌生人出入大廈，部分人在早上8時前提着「大包小包」的垃圾步出升降機，丟棄於街外垃圾桶。他更爆料，在6月底和7月初，兩度目擊一名身穿校服的學生，於早上7時半離開工廈，「不可能這麼早從大廈外出吧？」

6月底，有大廈職員目擊有學生在早上8時前離開涉事工廈。 受訪者提供

張先生上周致電屋宇署查詢工貿大廈能否住宿，獲職員轉介至「1823」熱線。對方又稱，若有理由相信相關樓層改動內部結構，可以在署內開設檔案跟進。惟張先生無奈指，自己無法入內蒐證，盼望署方繼續留意和處理，「希望正視問題，已經持續大半年了。」

工廈大堂更貼出告示，說明去年底起出入人數增多，經大廈法團商議後，深夜會加強保安，所有進出人士必須於管業處登記，並規定外賣員不可「上樓」，需通知租戶到大堂領取外賣。有其他樓層的職員表示，年初有日加班至深夜，驚見大堂地上堆放了大量無人認領的外賣，亦有外賣員依舊送貨上樓，「對其他樓層的租戶造成保安隱患。」

涉事工廈貼出告示，規定外賣員不可在深夜「上樓」。

大廈法團加強保安作進出登記

此外，涉事樓層不時有垃圾堆積於樓層的升降機大堂。據知，物管公司曾跟進情況，業主立案法團亦曾邀請大業主和大租戶開會，要求處理垃圾，沒料大租戶外聘的清潔人員為求省事，把垃圾搬至該層的後樓梯，更反指大廈的清潔承辦商應一併處理，「物管公司沒有妥協，雙方周旋幾個月仍無法解決。」他聽聞，大業主亦對承租戶暗中出租予涉嫌「留宿」的小戶反感。

觀塘工廈林立，不時傳出有人非法居住。

屋宇署：如發現違規採取行動

屋宇署回覆指，根據批准圖則的記錄，涉事觀塘大廈為工業用途樓宇，署方上周五接獲舉報，指有關大廈8樓懷疑有分間單位用作住用用途，並已派員到場視察及進行調查，如發現有違規情況，會按《建築物條例》採取適當跟進行動。

署方指，若發現工廈單位被用作非法住用用途，會向相關業主分別發出中止更改用途令及修葺令，着令中止有關住用用途及糾正危險情況；對於未有遵辦法定命令的業主，署方會考慮向相關業主提出檢控。任何人無合理辯解而沒有遵從根據《條例》發出的中止用途令或修葺令屬嚴重罪行，一經定罪，最高可罰款5萬元及監禁1年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款5000元。

2021年至2025年，屋宇署年均進行逾580次巡查，合共發現200個工廈處所用作非法住用的用途（見表）。署方強調，工業大廈的設計、圖則審批和建造，只擬作工業用途，任何人士均不應在工業樓宇內居住，參與樓宇買賣及租務活動的人士，包括準買家、租戶和地產代理等，應查明單位的批准用途，不應把工業用途的單位作住用用途。

物管公司束手無策

涉事工廈的物管公司對違規行為束手無策，有業內人士指，業界只有監察及舉報的責任，容易面對取證困難和業主不配合等問題。

香港物業管理及保安業培訓導師協會會長劉浩榮指，物管公司有監察及舉報的責任。

香港物業管理及保安業培訓導師協會會長劉浩榮表示，不少工業大廈也有同類情況，惟物管公司主要負責管理公共地方，當問題牽涉私人單位，業界只有監察及舉報的責任，並無權執法。他指出，管理處接獲投訴和舉報，只能向政府部門反映，如向消防處通報走火通道受阻、防煙門被推開、室內煮食等消防隱患，「只能監察、記錄、舉報和出信勸喻，不能入屋搜查證據，亦無權對相關單位斷水、斷電！」

他提到，物管公司向相關部門舉報後，往往被要求蒐集證據，如涉事單位的租務廣告資料、相關人士的出入紀錄等，惟業界人手本已緊張，加上涉事租戶普遍謹慎答話，若與業主產生磨擦恐更難跟進，「管理公司無法單方面解決問題，並非刻意拖延。」

每日雜誌組