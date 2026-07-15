放工注意︱天文台: 未來一兩小時雨勢有時頗大 尤其是新界地區
更新時間：17:58 2026-07-15 HKT
發佈時間：17:58 2026-07-15 HKT
發佈時間：17:58 2026-07-15 HKT
一股活躍西南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及狂風雷暴。天文台指受活躍西南氣流影響，未來一兩小時雨勢有時頗大，特別是新界地區，市民請留意。
【15:25】天文台取消黃色暴雨警告信號。
【10:05】天文台發出黃色暴雨警告信號。
天文台於上午9時發特別天氣提示，位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。
天文台上午9時半再發特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。日間最高氣溫約29度。吹和緩至清勁南至西南風，初時離岸及高地間中吹強風。
展望明日及星期五天氣仍然不穩定。週末期間部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，天氣漸轉酷熱。
受活躍西南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸天氣不穩定，有驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋逐漸覆蓋中國東南部，週末至下週初華南沿岸天色較為明朗，但仍有驟雨。
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