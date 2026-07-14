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6個月大男嬰睿鋒心衰竭命危 曾心跳過慢須CPR 醫管局籲支持器官捐贈

社會
更新時間：23:02 2026-07-14 HKT
發佈時間：23:02 2026-07-14 HKT

醫管局呼籲市民支持器官捐贈。一名留醫香港兒童醫院、確診擴張性心肌病變的6個月大男嬰睿鋒（Rufus）目前情況危殆，急需心臟移植。局方正積極在本地尋求合適心臟，並將盡快啟動程序向內地尋求跨境器官捐贈協助。另外，早前公開求心的13歲女童晴晴目前仍危殆，繼續等候心肺移植。

睿鋒患心肌病命危 屬同體型換心輪候首位

醫管局表示，現時於香港兒童醫院兒童深切治療部留醫的6個月大男嬰睿鋒（Rufus），確診擴張性心肌病變並出現心臟衰竭，目前情況危殆。他現時依賴左心室輔助器支援心臟循環功能，並正使用呼吸機及強心藥物。心臟移植是目前唯一能延續生命的方案，若未能盡快進行，睿鋒隨時會出現腦中風、出血、感染及血栓等致命併發症。他現已納入本地心臟移植輪候名單，並位列同體型病人的首位。

醫管局響應病人家長的緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟，遺愛人間，延續大愛。
醫管局響應病人家長的緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟，遺愛人間，延續大愛。

曾心跳過慢施CPR搶救

睿鋒自出生4個月起出現食慾不振及生長緩慢，至2026年6月11日因氣喘求診，確診嚴重心臟問題後即日轉送香港兒童醫院。入院後，他一直需要使用呼吸機，其間曾因心跳過慢及低血壓而接受心肺復甦，並於6月29日接受手術安裝左心室輔助器。合適的捐贈者體重需介乎6.5至23公斤，血型不限。

鑑於情況危急，醫管局除了在本地尋找合適心臟外，亦將盡快向內地尋求跨境協助。若內地有合適的離世者器官，且在當地無合適病人接受移植時，將協調跨境捐贈到港配對。另外，早前家長曾公開求心的13歲女童晴晴目前情況依然危殆，正繼續等候心肺移植。醫管局呼籲市民踴躍支持器官捐贈，為垂危患者帶來重生希望。

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